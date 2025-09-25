English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
37 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा आई बनली ही गायिका, थेट चाहत्यांना दाखवला मुलाचा चेहरा

Rihanna :  रिहानाने तिच्या तिसऱ्या बाळाचा एक सुंदर फोटो चाहत्यांसाठी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये बाळ खूपच सुंदर दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 03:10 PM IST
Rihanna : जगप्रसिद्ध गायिका आणि गीतकार रिहाना पुन्हा एकदा आई झाली आहे. रिहानाने काही दिवसांपूर्वीच तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला आहे. तिने ही आनंदाची बातमी स्वतःच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.

'पीपल मॅगझिन' मध्ये प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टनुसार, ‘लव्ह ऑन द ब्रेन’ फेम गायिकेनं तिच्या पती रॅपर ए$एपी रॉकीसोबत 13 सप्टेंबर 2025 रोजी एका गोंडस बाळाचं स्वागत केलं आहे. या बाळाचं नाव रॉकी आयरिश मेयर्स असं ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, रिहानानं ही बातमी 25 सप्टेंबर रोजी तिच्या सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे चाहत्यांना दिली आहे.

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये रिहाना आपल्या नवजात बाळाला मिठीत घेतलेली दिसत आहे. या फोटोत बाळाने गुलाबी रंगाचा आकर्षक ड्रेस परिधान केला असून त्याचे गोडसे गुलाबी ग्लोव्ह्ज आणि रिबन चाहत्यांच्या मनात जागा करून गेले आहेत.

आधीच दोन मुलांची आई

रिहाना आणि ए$एपी रॉकी 2020 पासून एकत्र आहेत. या जोडप्याला आधीच दोन मुलं आहेत. यामध्ये RZA चा ( जन्म 2022) आणि Riot चा (जन्म 2023) मध्ये झाला आहे. तर तिसऱ्या बाळाच्या आगमनानं त्यांचं कुटुंब आता अधिक रंगतदार झालं आहे.

रिहानानं यापूर्वी वोग मॅगझिनसोबतच्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, 'तो नेहमी विचार करत होता की आधी लग्न होईल आणि नंतर मूलं होतील. पण असं ठरलेलं थोडंच असतं?'

मेट गालामध्ये दिली होती मोठी बातमी

रिहानानं तिच्या तिसऱ्या प्रेग्नन्सीबद्दल मोठी घोषणा 2025 मधील मेट गालाच्या रेड कार्पेटवर केली होती. त्यानंतर तिच्या चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. ‘पीपल’शी बोलताना एका जवळच्या सूत्रानं सांगितलं, 'रिहानाला नेहमीच मोठं कुटुंब हवं होतं. त्यामुळे ती आणि रॉकी खूपच उत्साहित आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त्यांना हवं होतं की त्यांची मुलं जवळपास एकाच वयोगटात मोठी व्हावीत, जेणेकरून त्यांच्यात गाढ नातं निर्माण होईल'. या सूत्रानं पुढं सांगितलं की, 'हा काळ रिहाना आणि रॉकीसाठी खूप खास आहे. ते स्वतःला खूप नशिबवान समजत आहेत आणि या आनंददायी टप्प्यासाठी आभारी आहेत.'

FAQ

1. रिहाना यांनी तिसऱ्या मुलाला कधी जन्म दिला?

रिहाना यांनी १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला. ही बातमी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर २५ सप्टेंबरला शेअर करण्यात आली.

2. तिसऱ्या बाळाचे नाव काय आहे?

बाळाचे नाव रॉकी आयरिश मेयर्स (Rocki Irish Mayers) आहे. हे त्यांच्या पती ए$एपी रॉकी यांच्या स्टेज नेमवरून प्रेरित आहे.

3. रिहाना यांनी घोषणा कशी केली?

इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करून घोषणा केली, ज्यात ती बाळाला मिठीत घेतलेली दिसत आहे. बाळाने गुलाबी ड्रेस, ग्लोव्हज आणि रिबन परिधान केले आहे.

