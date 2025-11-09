सात फेरे, निकाह, शॅम्पेन अन् केक... मराठमोळ्या गायिकेच्या लग्नाची गोष्टी

लग्नाचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि सेलिब्रिटींच्या लग्नाच्या बातम्याही जोरात आहेत. अलिकडेच प्रसिद्ध गायिका शाल्मली खोलगडेने तिचा बॉयफ्रेंड फरहान शेखशी लग्न केले आहे. शाल्मलीच्या "मैं परेशान," "बलम पिचकारी," आणि "लाट लग गई" या गाण्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. लग्नाच्या फोटोंनीही असेच केले आहे. त्यांचे फोटो इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहेत. चाहते आणि सेलिब्रिटी दोघेही सोशल मीडियावर त्यांच्या नवीन सुरुवातीबद्दल त्यांचे अभिनंदन करत आहेत.
फरहान शेख आणि शाल्मली खोलगडे सहा वर्षांपासून डेटिंग करत आहेत. फरहान साउंड इंजिनिअर म्हणून काम करतो. त्यांचे लग्न अगदी साधेपणाने झाले. त्यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी एका खाजगी समारंभात लग्न केले. आता, त्यांच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहेत.
फरहान शेख आणि शाल्मलीच्या लग्नाच्या फोटोंमधील एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची माळा, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. माळेत जोडप्याचे खास फोटो आणि पोम्पॉम होते.
या जोडप्याने त्यांच्या घरी त्यांच्या बैठकीच्या खोलीत लग्न केले. पालक उपस्थित होते. मनोरंजक म्हणजे, सात प्रतिज्ञांनंतर फरहान शेख आणि शाल्मली यांनीही निकाह केला. फरहानच्या मेहुण्याने नमाज पठण केले आणि निकाह समारंभ पार पडला.
शाल्मली खोलगडेने मंगळवार, 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंस्टाग्रामवर तिच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले. शाल्मलीने साध्या लग्नाच्या लूकची निवड केली. जाड लेहेंग्याऐवजी तिने नारंगी साडीत शपथ घेतली. फरहान शेखनेही फक्त नारंगी कुर्ता परिधान केला होता.
लग्नातील फोटो शेअर करताना शाल्मलीने खुलासा केला की तिने आणि फरहानने 22 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या घराच्या बैठकीच्या खोलीत लग्न केले. तिचे पालक, चुलत भाऊ आणि काही काकू उपस्थित होते. शाल्मलीने असेही सांगितले की तिला तिच्या लग्नात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही रीतिरिवाजांचे पालन करायचे होते. म्हणून, शाल्मली आणि फरहानने हिंदू विधींनुसार सात फेरे घेतले अन् निकाह देखील केला.