सोनू निगमने त्याची मालमत्ता भाड्याने दिली; महिन्याल 19 लाख रुपये भाडे मिळणार

सोनू निगमने त्याची मुंबईतील मालमत्ता भाड्याने दिली आहे. त्याला महिन्याल 19 लाख रुपये भाडे मिळणार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 5, 2025, 12:20 AM IST
Sonu Nigam Property On Rent : बॉलिवूड सेलिब्रिटी आता फक्त चित्रपटांमधूनच नव्हे तर रिअल इस्टेट गुंतवणुकीतूनही भरपूर पैसे कमवत आहेत. प्रसिद्ध गायक सोनू निगम यांचाही या यादीत समावेश झाला आहे. सोनू निगमने मुंबईतील सर्वात महागडे आणि प्रतिष्ठित व्यावसायिक केंद्र असलेल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) जवळ एक मोठे व्यावसायिक युनिट भाड्याने दिले आहे. महिन्याल 19 लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. 

सोनू निगम याने मुंबईतील सांताक्रूझ पूर्व भागात असलेल्या ट्रेड सेंटर बीकेसी येथे त्याचे 4,257 चौरस फूट व्यावसायिक युनिट भाड्याने दिले. ही मालमत्ता पाच वर्षांच्या करारासाठी भाड्याने देण्यात आली होती, ज्याची अधिकृत नोंदणी डिसेंबर 2025 मध्ये झाली. नोंदणी कागदपत्रांनुसार, या उत्तम मालमत्तेसाठी पहिल्या वर्षाचे मासिक भाडे 19 लाख निश्चित करण्यात आले आहे.  हा करार फक्त भाड्यापुरता मर्यादित नाही. भाडेकरूने सोनू निगमला 90 लाखांचे डिपॉझीट दिले आहे. शिवाय, करार कायदेशीर करण्यासाठी 3.27 लाख मुद्रांक शुल्क आणि 1,000 नोंदणी शुल्क जमा करण्यात आले.

5 वर्षात 12.62 कोटींचा नफा

हा भाडे करार पूर्ण पाच वर्षांसाठी असेल, ज्यामुळे सोनू निगमला एकूण 12.62 कोटी भाडे उत्पन्न मिळेल. हा भाडेपट्टा करार निश्चित वाढीच्या दरावर आधारित आहे. भाडे दरमहा 19 लाखांपासून सुरू होईल. हे भाडे दरवर्षी निश्चित दराने वाढेल आणि पाचव्या वर्षापर्यंत दरमहा 23.15 लाखांपर्यंत पोहोचेल. मालमत्तेच्या किमतींमध्ये चढ-उतार असूनही, भाडेपट्टा करारातील ही वार्षिक वाढ गुंतवणूकदारांना निश्चित परतावा प्रदान करते.

सांताक्रूझ पूर्व हे एक उत्तम ठिकाण का आहे?

सांताक्रूझ पूर्व परिसर, जिथे सोनू निगमचे युनिट आहे, ते मुंबईतील एक वेगाने उदयास येणारे व्यावसायिक आणि निवासी केंद्र आहे. BKC एरियाची कनेक्टीव्हिटी पाहिली असता ते पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, मेट्रो, लोकल ट्रेन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडते.
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), कलिना आणि अंधेरी सारख्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांच्या जवळ असल्याने, मोठ्या व्यवसायांकडून आणि व्यावसायिकांकडून नेहमीच मागणी असते, ज्यामुळे मालमत्तेचे मूल्य आणि भाडे दोन्ही जास्त राहतात. हा ट्रेंड दर्शवितो की बॉलिवूड सेलिब्रिटी आता रिअल इस्टेटकडे केवळ सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून नव्हे तर उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून पाहत आहेत.

