'अक्षय खन्नासारखं 6 वर्ष घरी बसून…' नेहा धुपियाला अभिनेत्याकडून मिळाली खास प्रेरणा

नेहा धुपियाने स्पष्ट केले: काम न मिळाल्यावर मी घरातच राहते.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 6, 2026, 07:56 AM IST
अभिनेत्री नेहा धुपिया सध्या मराठी प्रेक्षकांच्या मनात आणि टीव्ही शोजच्या दुनियेत परत चर्चेत आहे. ‘सिंगल पापा’ आणि ‘परफेक्ट फॅमिली’ या दोन शोजमुळे तिला पुन्हा एकदा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. बऱ्याच काळानंतर नेहा पुन्हा अॅक्शनमध्ये आली असून तिचे प्रोजेक्ट्स एकामागोमाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत.

तथापि, सध्याच्या यशापूर्वी काही काळासाठी नेहाच्या करिअरमध्ये उणीव होती. तीन-चार वर्षे ती जवळजवळ कामाशिवाय घरीच बसली होती. त्या काळात तिला नैराश्याने घेरले होते; ती सतत रडायची आणि आत्मविश्वास कमी झाल्याची जाणीव होत असे.

‘बॉलिवूड हंगामा’ला दिलेल्या ताजी मुलाखतीत नेहा धुपियाने त्या काळाबद्दल खुलासा करताना सांगितले,

'जेव्हा माझ्याकडे काम नसतं तेव्हा मला अस्वस्थ वाटतं. इंडस्ट्रीत 20 वर्ष झाले तरी जेव्हा काम नाही, तेव्हा मी अक्षरशः घरी रडत असते. तीन दिवसांपूर्वीही मी तसेच केलं. मला रडगाणं गायचं नाही कारण मला सिनेमांमध्ये काम करायला आवडतं. ही गोष्ट मला कधीही निराश करत नाही. महत्वाचं म्हणजे, तुमच्याकडे काम नसेल, तर आजूबाजूच्या लोकांकडे काम भरपूर असतं. त्यामुळे अजून जास्त निराश वाटतं. मी या नैराश्यातून बाहेर पडायचं आहे. मी अनेकदा यातून गेली आहे.'

या वक्तव्यातून नेहाच्या संघर्षाची खरी प्रतिमा दिसून येते. काम न मिळाल्यामुळे आलेली नैराश्य आणि मानसिक संघर्ष ती खुलेपणाने मान्य करते, तसेच प्रेक्षकांना दाखवते की यश सहज मिळालेले नसते; त्यासाठी चिकाटी आणि प्रयत्न लागतात.

या संदर्भात नेहाने अभिनेता अक्षय खन्नाचं नाव घेत प्रेरणा मिळाल्याचं सांगितलं. नेहा म्हणाली, 'एका कामानंतर त्यातून दुसरं काम मिळणं खूप गरजेचं आहे. जर मला माझ्या या दोन शोजनंतर काही काम मिळालं नाही, तर त्याचा काय फायदा? कामातूनच आणखी चांगलं काम मिळतं का, हे कधी कधी समजतच नाही. मग मी अक्षय खन्नाच्या करिअरमधून प्रेरणा घेते. त्याला ६ वर्ष घरी बसल्यानंतर आज एकापेक्षा एक दमदार काम मिळत आहेत. मलाही अशीच आशा आहे.'

नेहाच्या या वक्तव्यातून प्रेक्षकांना तिच्या संघर्षाबरोबरच तिच्या मानसिक शक्तीचा देखील अंदाज येतो. अक्षय खन्ना सारख्या कलाकाराने देखील किती काळ कामाशिवाय घालवला, यावरून नेहाला स्वतःसाठी प्रेरणा मिळाली आहे. ती ठामपणे सांगते की संघर्षानंतर मिळालेलं काम अधिक मोलाचं आणि समाधानकारक असतं.

सध्या नेहाचे शोज टीव्हीवर लोकप्रिय होत आहेत आणि प्रेक्षक तिच्या अभिनयाची प्रशंसा करत आहेत. ‘सिंगल पापा’ आणि ‘परफेक्ट फॅमिली’मुळे ती पुन्हा एकदा अॅक्शनमध्ये आली आहे, आणि तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्समुळे प्रेक्षकांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. नेहा धुपियाचा अनुभव आणि तिची सकारात्मक मानसिकता नवीन कलाकारांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकते.

