Marathi News
स्वातंत्र्यदिनी आमिर खानने चाहत्यांना दिलं खास सरप्राइज, घरबसल्या 50 रुपयांमध्ये पाहता येणार 'हा' चित्रपट

स्वातंत्र्यदिनी बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने चाहत्यांना दिलं खास सरप्राइज. फक्त 50 रुपयांमध्ये घरी बसून पाहता येणार हा चित्रपट. जाणून घ्या सविस्तर 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 14, 2025, 10:52 PM IST
स्वातंत्र्यदिनी आमिर खानने चाहत्यांना दिलं खास सरप्राइज, घरबसल्या 50 रुपयांमध्ये पाहता येणार 'हा' चित्रपट

Aamir khan : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने सुपरस्टार आमिर खानने आपल्या चाहत्यांना खास भेट दिली आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत जाहीर केले की त्याचा ‘सितारे जमीन पर’ हा चित्रपट आता यूट्यूबवर फक्त 50 रुपयांमध्ये पाहता येणार आहे. ही खास ऑफर 15 ऑगस्टपासून 17 ऑगस्टपर्यंतच लागू राहणार असून तो फक्त आमिर खान टॉकीजच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल जनता के थिएटरवर उपलब्ध असेल.

आमिर खान प्रोडक्शन्सने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये आमिर खानने प्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि नंतर प्रेक्षकांना घरबसल्या कमी किमतीत चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आमिर खानने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'या इंडिपेंडन्स डे वीकेंडला फक्त 50 रुपयांमध्ये यूट्यूबवर पाहा ‘सितारे जमीन पर’.

20 जून 2025 ला झाला होता प्रदर्शित 

आमिर खान आणि जेनेलिया डिसूझा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट आमिर खान प्रोडक्शन्स आणि अपर्णा पुरोहित यांनी रवी भागचंदका यांच्या सहनिर्मितीत साकारला आहे. आर. एस. प्रसन्ना दिग्दर्शित हा चित्रपट 20 जून 2025 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता.

या चित्रपटातील गाणी अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिली असून संगीत शंकर - एहसान-लॉय यांनी दिले आहे. पटकथा दिव्य निधी शर्मा यांनी लिहिली असून यात 10 नव्या कलाकारांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये आरूष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, संवित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेंडसे, ऋषी शाहानी, ऋषभ जैन, नमन मिश्रा आणि सिमरन मंगेशकर असे कलाकार आहेत.

चित्रपटाने किती कमाई केली? 

सुपरस्टार आमिर खानच्या 'सितारे ज़मीन पर' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली आहे. विविध विश्वसनीय दर्जेदार स्त्रोतांनुसार या चित्रपटाने भारतात सुमारे 167.45 कोटींची कमाई केली आहे. तर या चित्रपटाने जगभरात 267.5 कोटींची कमाई केली आहे. 

FAQ

आमिर खानने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त काय जाहीर केले?

आमिर खानने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ‘सितारे जमीन पर’ चित्रपट फक्त 50 रुपयांमध्ये यूट्यूबवर पाहण्याची खास ऑफर जाहीर केली.

ही ऑफर कधीपासून आणि कधीपर्यंत लागू आहे?

ही ऑफर 15 ऑगस्ट 2025 पासून 17 ऑगस्ट 2025 पर्यंत लागू राहील.

हा चित्रपट यूट्यूबवर कुठे पाहता येईल?

हा चित्रपट फक्त आमिर खान टॉकीजच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल ‘जनता के थिएटर’वर उपलब्ध असेल.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
aamir khansitaare zameen parYouTube movie offerIndependence Day 2025aamir khan productions

