वय वर्ष 92, नाकावर ऑक्सिजनची नळी अन् व्यासपीठावर सतार वादन; पंडित रवि शंकर यांचा डोळे पाणावणारा व्हिडीओ

Pandit Ravi Shankar Last Sitar Performance : सतार वादन म्हणजे श्वास... भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्रासह प्रामुख्यानं सतार वादनात भरीव योगदान देणारं एक नाव म्हणजे पंडित रवि शंकर. एक असे कलाप्रेमी, ज्यांच्या कलेनं कायमच अनेकांना भारावून सोडलं...   

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 01:21 PM IST
Pandit Ravi Shankar Last Sitar Performance : हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताची व्याप्ती प्रचंड असून, या सुरेल विश्वात आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी त्यांचं योगदान दिलं. किंबहुना आजच्या क्षणालाही बरीच कलाकार मंडळी या संगीत विश्वामध्ये योगदान देतच आहेत. पण, त्यातही काही नावं प्रकर्षानं पुढे येतात. भारतीय संगीत क्षेत्रात अतिशय सुरेल तंतूवाद्य अशी ओळख असणाऱ्या सतारीचे स्वर कायमच निनादत ठेवणारं एक नाव म्हणजे पंडित रवि शंकर. 

1999 मध्ये भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, भारतरत्ननं गौरवण्यात आलेल्या याच पंडित रवि शंकर यांचं सतारवादन म्हणजे जणू एक उत्कृष्ट सूरानुभव. सतारही बोलते आणि तिचीही भाषा असते, हे वात्य त्यांचं वादन ऐकतानाच नव्हे तर पाहतानाही लक्षात येतं. अशा या कलाकाराचा जन्म स्वातंत्र्यपूर्वी भारतातील बनारसमध्ये 7 एप्रिल 1920 मध्ये झाला होता. रवींद्र शंकर चौधरी असं त्यांचं पूर्ण नाव. भारतीय संगीताला जगभरात नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या काही नावांमध्ये पंडितजींचं नाव अतिशय आदरानं घेतलं जातं. अशा या कलाकाराचं त्यांच्या कलेवर नेमकं किती निस्सिम प्रेम होतं, हेच सांगणारा दोन- अडीच मिनिटांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. 

पंडित रवि शंकर यांचं अखेरचं सतार वादन... 

वयाच्या 92 व्या वर्षी शरीर साथ देत नसतानाही पंडित रवि शंकर यांनी प्रचंड इच्छाशक्तीसह कलेवरील प्रेमापोटी कॅलिफोर्नियातील लाँग बीच इथं आयोजित एका कार्यक्रमात वादन सादर केलं होतं. त्यांना मुलगी अनुष्का शंकरसह पंडित तन्मय बोस यांनी साथ दिली होती. नाकावर ऑक्सिजनची नळी अर्थात प्राणवायूचा कृत्रिम आधार घेत ते या सादरीकरणासाठी व्यासपीठावर आले, सतारीवरून हात फिरवला आणि प्रभुत्त्वं असणाऱ्या याच सतारीचे सूर त्यांनी छेडण्यास सुरुवात केली. 

हेसुद्धा वाचा : India Monsoon 2026 : मान्सूनबाबतचा महत्त्वाचा अंदाज; यंदा कुठं- किती पाऊस पडणार? केव्हापर्यंत असणार मोसमी वाऱ्यांचा मुक्काम? 

एखाद्या वाद्यामध्येही प्राण फुंकून त्याला बोलकं करावं, इतकं उत्कृष्ट वादन त्यांनी केलं आणि तिहाईनं या सादरीकरणाचा शेवट केला. पंडित रवि शंकर यांचं वादन थांबताच पुढच्याच क्षणाला तिथं असणारे सर्व प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होऊनच उभे राहिले आणि या कलाकाराला अभिवादन केलं. हे दृश्य डोळ्यात साठवताना आनंदाश्रूंनी नकळतच त्यांच्या पापण्या ओलावल्या आणि चेहऱ्यावरील आनंद त्यांना सुखावून गेला. एखादा कलाकार आपल्या कलेवर जेव्हा जीवापाड प्रेम करतो तेव्हा ती कला सादर करताना त्याच्या मनात किती आत्मियता असते आणि प्रेक्षकांप्रतीही त्या कलाकाराच्या मनात किती कृतज्ञतेची भावना असते याचीच प्रचिती पंडित रवि शंकर यांचा नोव्हेंबर 2012 मध्ये पार पलेल्या कार्यक्रमातील व्हिडीओ पाहताना येत आहे. 

निधनाच्या साधारण महिन्याभरापूर्वी पंडितजींनी सादर केलेली ही कला आणि त्यांचं हे वादन अखेरचं ठरलं. 11 डिसेंबर 2012 मध्ये त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. मात्र, कलेच्या माध्यमातून ते आजही अनेकांच्याच स्मरणात आहेत हे खरं. पंडितजींचा सतार वादनाचा वारसा त्यांचे अनेक शिष्य आणि त्यांची मुलगी अनुष्का शंकर आता पुढे नेत असून, वडिलांप्रमाणेच सतार हे वाद्य जागतिक स्तरावर पोहोचवत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

मान्सूनबाबतचा महत्त्वाचा अंदाज; यंदा कुठं- किती पाऊस पडणार?...

भारत