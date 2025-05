घरात कवटी आणि हाडं का ठेवायचे किशोर कुमार? मुलगा अमितचा धक्कादायक खुलासा

Skulls and Bones in Kishore Kumar's House : दिग्गज गायक किशोर कुमार यांचा मुलगा अमित कुमार यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांच्या वडिलांविषयी खुलासा केला आहे. त्यांनी किशोर कुमार यांच्याविषयीच्या अनेक गोष्टींवर खुलासे केले आणि किस्से सांगितले. त्याशिवाय ते किती मस्करी करायचे आणि त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर किती चांगला आहे याविषयी देखील सांगितलं. या सगळ्यातून किशोर कुमार यांचं व्यक्तीमत्त्व देखील प्रत्येकाला कळलं आहे.

किशोर कुमार यांच्याविषयी गेल्या काही दिवसांपासून अफवाह येत होत्या. त्यातून एक ही होती की किशोर कुमार यांना जे लोकं आवडत नव्हतं त्यांना लांब ठेवण्यासाठी ते घरात कवटी आणि हाड ठेवायचे. ही अफवाह अशी सुरु झाली की अमित कुमार यांनी विकी ललवानी यांना सांगितलं, 'ते तर आम्ही घेऊन आलो होतो. आम्ही ईस्ट आफ्रिका, नॅरोबीमध्ये शो करण्यासाठी गेलो होतो. तिथे त्यांना अशा गोष्टी कलेक्ट करण्याचा आणि विकत घेण्याचा छंद होता तर परत येत असताना आम्ही सगळे घेऊन आलो. ती अजूनही ट्रस्टमध्ये आहेत.'

Some of you have posted bits and pieces of my Kishore Kumar interview here and others may have seen it elsewhere, especially reproduced on his birthday. Here is the actual cover picture for that interview done in 1985. I found a torn copy after years of searching. pic.twitter.com/OWIQf8TCMQ

— Pritish Nandy (@PritishNandy) June 24, 2019