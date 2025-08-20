English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलिवूडचा सुपरस्टार जो 24 तासांमधील 18 तास झोपतो. त्याला उठवण्यासाठी घरचे करतात अनोखे काम. स्वत: केला खुलासा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 01:20 PM IST
बॉलिवूडचा कुंभकर्ण, 24 तासांमध्ये 18 तास झोपतो 'हा' अभिनेता, तोंडावर पाण्याचा स्प्रे मारून उठवावे लागते

Aamir Khan: बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून ओळखले जाणारा अभिनेता आमिर खान आपल्या अभिनयाबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. नुकत्याच दिलेल्या एका पॉडकास्टमध्ये त्याने आपल्या झोपेच्या सवयीबद्दल असा खुलासा केला की तो ऐकून चाहते थक्क झाले आहेत.

आमिर खानने सांगितले की, तो एका वेळी तब्बल 18 तास झोपू शकतो. इतकेच नव्हे तर एकदा झोप लागली की त्याला उठवणे फार कठीण होऊन जाते.

झोपेबाबत आमिरचा मोठा खुलासा

आमिर खान नुकताच एक मोठा खुलासा केला आहे. तो म्हणाला की, 'मला खूप गाढ झोप लागते. एकदा झोपलो की मला उठवणे फार अवघड असते. माझ्यासोबत संतोष नावाचा मुलगा आहे. त्याचे सर्वात मोठे काम म्हणजे मला सकाळी उठवणे. जर त्याने मला वेळेत उठवले नाही तर माझा उशीर होतो आणि त्यालाही त्रास होतो. 

मागील 15-20 वर्षांपासून माझ्या बेडजवळ मेकअपसाठी वापरायचा वॉटर स्प्रे ठेवलेला असतो. जेव्हा मी काही केल्या उठत नाही तेव्हा तो स्प्रे माझ्या चेहऱ्यावर मारतो आणि मगच मी जागा होतो'.

आमिरने सांगितला यश चोप्रांसोबतचा खास किस्सा

आमिर खानने पुढे यश चोप्रांसोबतचा एक किस्सा देखील सांगितला आहे. तो म्हणाला की, 'चित्रपटच्या फोटोशूटसाठी सकाळी 8 वाजताची शिफ्ट होती. पण मी झोपेतून थेट 11.30 वाजता उठलो. उठल्यावर मी माझी पत्नी रीना हिला विचारलं की तू मला उठवलं नाहीस का? त्यावर तिने सांगितलं की, तूच म्हणालास की शूटिंग कॅन्सल झालंय. त्यामुळे तुला झोपू दिलं. मग दहा मिनिटांनी मी स्वतः यशजींना फोन करून खरं सांगितलं की मी झोपेमुळे शूटवर पोहोचू शकलो नाही.”

आमिर खानच्या या कबुलीवर त्याच्या चाहत्यांना विश्वास बसत नाही. इतक्या मोठ्या स्टार असूनही तो 18 तास झोपतो आणि झोपेमुळे शूटवर गैरहजर राहतो. हे ऐकून अनेक जण चकित झाले आहेत. आमिर खानच्या वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर तो लवकरच नव्या प्रोजेक्ट्ससह चाहत्यांसमोर येणार आहेत.

