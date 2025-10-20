English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सलमान खान बलूचिस्तानबद्दल 'हे' काय बोलून गेला? भाईजानचं हे वक्तव्य...

सलमान खानचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो पाकिस्तान आणि बलुचिस्तानला वेगळे अस्तित्व म्हणून संबोधताना दिसत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 20, 2025, 02:37 PM IST
सुपरस्टार सलमान खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, बिग बॉस 19 किंवा त्याच्या कोणत्याही आगामी चित्रपटांमुळे नाही. त्याच्या ताज्या विधानामुळे व्यापक चर्चा सुरू आहे. अलिकडेच सलमान खान बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खान आणि आमिर खान यांच्यासोबत जॉय फोरममध्ये सहभागी होताना दिसला. यादरम्यान, बलुचिस्तानवर त्याने केलेले एक विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, ज्यामुळे पाकिस्तानी लोकांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याला ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागत आहे.

एका क्लिपमध्ये, सलमान खान मध्य पूर्वेत काम करणाऱ्या स्थलांतरित समुदायांचा उल्लेख करताना "बलुचिस्तान" आणि "पाकिस्तान" यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करतो. तो व्हिडिओमध्ये म्हणतो, "आपल्या देशातील बरेच लोक येथे आले आहेत. बलुचिस्तानचे लोक, अफगाणिस्तानचे लोक आणि पाकिस्तानचे लोक सर्व येथे काम करतात." हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक प्रतिक्रिया देत आहेत.

हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका युझरने लिहिले, "ही चूक आहे." दुसऱ्या एका युजरने लिहिले, "मला माहित नाही की ही चूक होती की नाही, पण ते मजेदार आहे. सलमान खानने बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानमधील लोकांमध्ये फरक केला आहे. ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा एक प्रांत आहे, जो पाकिस्तानच्या नैऋत्येला स्थित आहे.

अलीकडेच, शाहरुख खान आणि आमिर खानसोबत सलमान खानचा एक फोटो व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तो YouTuber मिस्टर बीस्टसोबत पोज देताना दिसला होता.

