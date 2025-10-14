English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेत स्मिता शेवाळे दिसणार होती, पण तिला रोल मिळाला नाही; नेमकं कारण काय होतं?

Oct 14, 2025
टेलिव्हिजनवरील गाजलेल्या मालिकांमध्ये ‘पवित्र रिश्ता’चं नाव आजही विशेष महत्वाचे आहे. 2010 साली सुरू झालेली ही मालिका घराघरांत लोकप्रिय ठरली. मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून, मानव-अर्चनाची जोडी हिट ठरवली होती. सुशांत सिंग राजपूतने मानवची भूमिका साकारली, तर अंकिता लोखंडेने अर्चना साकारून प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी घर केले. या मालिकेत उषा नाडकर्णी, सविता प्रभूणे, प्रिया मराठे आणि प्रार्थना बेहरे यांसारखे अनेक कलाकारही महत्वाची भूमिका साकारत होते. ‘पवित्र रिश्ता’च्या पहिल्या भागासारखाच दुसऱ्या भागालाही प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला, आणि मालिकेतील पात्रांची चर्चा जोरदार झाली. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का? दुसऱ्या भागासाठी अंकिता लोखंडेच्या ऐवजी मराठी अभिनेत्री स्मिता शेवाळेलाही विचारणा करण्यात आली होती.

स्मिता शेवाळेने नुकतीच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत हिंदी ऑडिशनचा किस्सा उघड केला. तिनं सांगितलं, 'हिंदीमध्ये काम करण्यासाठी मी काही ऑडिशन्स दिल्या होत्या. मी कलर्सवरती एक मालिका केली होती आणि त्यानंतर आणखी एका हिंदी मालिकेसाठी सिलेक्शनही झालं होतं. पण तारखा जुळत नसल्यामुळे ती मालिका सोडावी लागली.' स्मिता पुढे म्हणाली, 'पवित्र रिश्ताचा जो दुसरा भाग होता, तेव्हा अंकिता त्यासाठी नाही म्हणाली होती. मी त्या मालिकेसाठी ऑडिशन दिलं, सगळी प्रोसेस पार पाडली, पण त्याचं पुढे काही घडलं नाही. शेवटी, अखेर अंकितालाच त्या भूमिकेसाठी निवडण्यात आलं.' रिजेक्शनबाबत बोलताना स्मिता शेवाळे म्हणाली, 'जाहिराती किंवा इतर कामांसाठी मला नेहमी असं वाटायचं की मी पूर्ण मनापासून प्रयत्न केला आहे. मला असं वाटायचं की मी त्या रोलसाठी परफेक्ट दिसेन. पण शॉर्टलिस्टेड होऊनही, काही पुढे झालं नाही. पवित्र रिश्ता असेल तर अखेर अंकितालाच फायनल करण्यात आलं.'

स्मिताचा हा खुलासा प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक आहे, कारण चाहत्यांना याबाबत फारसे माहीत नव्हते. तिने तिच्या अनुभवातून हेही सांगितलं की एखादी भूमिका मिळण्याची किंवा गमावण्याची प्रक्रिया कधी कधी संपूर्णत: परिस्थितीवर अवलंबून असते, नंतरही कलाकार स्वतःला प्रयत्नशील ठेवतो. स्मिताने सांगितलं की हिंदी मालिकांमध्ये काम करण्यासाठी तिला अनेक संधी मिळाल्या, पण तारखा किंवा इतर कारणांमुळे काही प्रोजेक्टसना “नाही” म्हणावं लागलं. तिने हा अनुभव शेअर करताना सांगितलं की, अशा संधी गमावल्यामुळे कधी कधी निराशा वाटते, पण त्यातून शिकण्यासारखं काहीतरी नेहमी मिळतं. या मुलाखतीमुळे स्मिता शेवाळेच्या चाहत्यांना तिच्या कारकिर्दीमागील काही अज्ञात किस्स्यांचा अंदाज आला आहे. 'पवित्र रिश्ता'च्या दुसऱ्या भागामागील ही खुलासे प्रेक्षकांसाठी निश्चितच मनोरंजक ठरले आहेत, आणि या मालिकेच्या चाहत्यांना जुन्या आठवणींना उजाळा देतात.

FAQ
स्मिता शेवाळे ‘पवित्र रिश्ता’च्या दुसऱ्या भागासाठी का विचारली गेली होती?
दुसऱ्या भागासाठी अंकिता लोखंडे सुरुवातीला उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे निर्मात्यांनी स्मिता शेवाळेलाही भूमिका करण्यासाठी ऑडिशनसाठी बोलावलं होतं.

स्मिता शेवाळेने शेवटी रोल का गमावला?
स्मिताने ऑडिशन दिलं असलं तरी मालिकेसाठी निवड प्रक्रियेनंतर ती रोलसाठी अंतिमतः निवडली गेली नाही. अखेर अंकिता लोखंडेच या भूमिकेसाठी फायनल करण्यात आली.

स्मिता शेवाळेच्या मते हे रिजेक्शन कसं होतं?
स्मिता म्हणते की शॉर्टलिस्टेड झाल्यानंतरही काही पुढे घडलं नाही. अशा संधी गमावल्याने कधी निराशा येते, पण त्यातून शिकण्यासारखं काहीतरी मिळतं.G

