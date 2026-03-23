'रिक्षेतच रक्तस्त्राव सुरु झाला अन्...' घराचं कर्ज फेडण्यासाठी गर्भपाताच्या दुसऱ्याच दिवशी सेटवर हजर झालेल्या स्मृती इराणी

Smriti Irani Birthday: अभिनेत्री ते राजकारणी बनलेल्या स्मृती इराणी, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' या मालिकेत दिसल्यानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या आणि घराघरात ओळखल्या जाऊ लागल्या. आज स्मृती इराणी त्यांचा 50 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. रजकारणा आधी मालिकेतील तुलसीवर प्रेक्षकांनी प्रचंड प्रेमाचा वर्षाव केला आणि या मालिकेने त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. 'द स्लो इंटरव्ह्यू विथ नीलेश मिश्रा' सोबतच्या एका जुन्या मुलाखतीत, स्मृती यांनी 'क्योंकि सास भी कभी बहु थी'मधील त्यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल आणि त्यांना तुससीची भूमिका कशी मिळाली याबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले; त्यांनी त्या काळातील गर्भपाताविषयीही स्पष्टच सांगितले होते.
स्मृती इराणी यांनी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' या मालिकेत तुलसी विराणीची प्रतिष्ठित भूमिका कशी मिळाली आणि त्या प्रवासात त्यांना कोणत्या संघर्षांना सामोरे जावे लागले, याबद्दल सांगितले. आपल्या सुरुवातीच्या ऑडिशनबद्दल सांगताना त्यांनी खुलासा केला की, त्यांना एकता कपूर किंवा ज्या मालिकेत त्यांची निवड होणार होती, त्याबद्दल कोणतीही पूर्व माहिती नव्हती. त्यांना मूळतः राखी विजनच्या जागी 'हम पाच' या मालिकेत एका भूमिकेसाठी बोलावण्यात आले होते, परंतु ती भूमिका त्यांना आवडली नाही, त्यामुळे त्यांनी ती ऑफर नाकारली. त्याऐवजी, त्यांची 'घर एक मंदिर' या मालिकेतील भूमिकेसाठी निवड झाली, परंतु करारनाम्यावर सही करताना, एकता कपूरने अनपेक्षितपणे तो करारनामा बदलून 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' या मालिकेचा करारनामा दिला.
त्या वेळी, इराणींची मुख्य चिंता ही होती की त्यांची 1800 रुपयांचे रोजचे वेतन तशीच राहील की नाही. त्यांना आठवतं की त्यांनी याबद्दल कपूर यांना विचारले होते, ज्यावर कपूर यांनी ओळखीची अपेक्षा करत स्वतःची ओळख करून दिली. मात्र, इराणी त्यांना ओळखत नव्हत्या आणि आपला पगार कायम राहील याची खात्री करण्यावरच लक्ष केंद्रित करून त्यांनी निरुत्साहीपणे प्रतिसाद दिला. आपल्या दूरदृष्टीवर ठाम असलेल्या कपूर यांनी इराणींना आश्वासन दिले की त्या त्यांना एक स्टार बनवतील.
इराणी यांनी शोच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील आपल्या आर्थिक संघर्षाबद्दलही सांगितले. शोभा कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील प्रोडक्शन हाऊसने फर्निचरची देखभाल करण्यासाठी सेटवर खाण्यापिण्यास सक्त मनाई केली होती. मुख्य अभिनेत्री असूनही, आपली आर्थिक परिस्थिती सामान्य असल्याने त्यांना स्टार असल्यासारखे वाटत नव्हते. त्यांनी आठवण सांगितली की, झुबिन इराणीशी लग्न केल्यानंतर त्या जोडप्याकडे फक्त 30,000 रुपये होते. त्यांचा मेकअप आर्टिस्ट अनेकदा लाजायचा, कारण तो स्वतः गाडीने यायचा, तर लाडक्या तुलसी विराणीची भूमिका साकारणारी स्मृती इराणी ऑटो-रिक्षाने प्रवास करत असे.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' या मालिकेच्या चित्रीकरणादरम्यान जेव्हा त्यांच्या गर्भपात झाला, तो आयुष्यातील सर्वात दुःखद अनुभवांपैकी एक होता. सेटवर स्मृती इराणींची प्रकृती बिघडत होती, पण त्यावेळी त्यांना आपण गर्भवती असल्याची कल्पना नव्हती. आपले सीन लवकर पूर्ण करण्याची विनंती करूनही, त्यांना जास्तकाळ काम करावे लागले. नंतर त्याच संध्याकाळी, मुसळधार पावसात घरी परतत असताना, एका ऑटो-रिक्षात तिला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव सुरू झाला. ती कशीबशी लोखंडवाला येथील एका क्लिनिकमध्ये पोहोचली, जिथे तिला दाखल करण्यापूर्वी एका नर्सने तिच्याकडे स्वाक्षरी मागितली. त्यांचा नवरा तेव्हाच देशाबाहेर गेला होता, मुलगा झोर घरी एकटाच असल्याने, ती रुग्णालयात असेपर्यंत मुलाची काळजी घेण्यासाठी तिला कोणाचीतरी व्यवस्था करावी लागली.
परिस्थिती गंभीर असूनही, इराणी यांना रात्री उशिरा प्रोडक्शन टीमकडून फोन आला आणि दुसऱ्या दिवशी कामावर हजर राहण्यास सांगण्यात आले. जेव्हा त्यांनी आपला गर्भपात झाल्याचे आणि रक्तस्राव सुरू असल्याचे सांगितले, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि त्यांना दुपारी 2 वाजता शिफ्टसाठी येण्यास सांगण्यात आले. गृहकर्जाच्या हप्त्यांसहित अनेक आर्थिक जबाबदाऱ्या असल्यामुळे, त्या लवकरच कामावर परतल्या.
परत आल्यावर तिच्या लक्षात आले की, तिने गर्भपाताचे नाटक रचले आहे अशा अफवा सेटवर पसरवल्या गेल्या होत्या. एका सहकलाकाराने तिच्या दुःखाला महत्त्व न देता, जर तिच्यावर खरोखरच एवढी मोठी दुर्घटना ओढवली होती, तर ती कामावर परत का आली? असा प्रश्न विचारला होता. या आरोपांमुळे दुखावलेल्या स्मृती इराणी यांनी दुसऱ्या दिवशी पुरावा म्हणून आपले वैद्यकीय अहवाल घेऊन एकता कपूरला जाब विचारला. स्पष्टपणे अस्वस्थ झालेल्या कपूरने ती कागदपत्रे पाहण्यास नकार दिला. इराणीने आग्रह धरला की, जर काही शंका उरली असेल, तर ते अहवाल सत्याचा पुरावा आहेत, आणि असेही म्हटले की, जर गर्भ जिवंत असता, तर तिने तेही दाखवले असते.
या आव्हानांना न जुमानता, इराणीने आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि करिअरप्रती असलेल्या वचनबद्धतेमुळे काम करणे सुरूच ठेवले. तिच्या कणखरपणा आणि चिकाटीमुळेच ती अखेरीस भारतीय दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील सर्वात प्रसिद्ध व्यक्तींपैकी एक बनल्याच.