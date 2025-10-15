English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्मृती इराणीचा दीपिकाला टोला; 8 तासांच्या शिफ्ट वादावर म्हणाल्या, 'तो तिचा वैयक्तिक प्रश्न, काही लोक फक्त प्रसिद्धीसाठी…'

Smriti Irani Reacts To Deepika's Trolling : बॉलिवूड इंडस्ट्रीत कामाच्या तासांचा विषय जोरदार चर्चेत आहे. दीपिकाने आठ तासांच्या शिफ्टवर काम करणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर यावर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

Intern | Updated: Oct 15, 2025, 03:10 PM IST
बॉलिवूडमध्ये सध्या कामाच्या तासांचा विषय जोरदार चर्चेत आहे. अभिनेत्री दीपिका पादुकोणने 8 तासांच्या शिफ्टवर काम करण्याची मागणी केली, ज्यामुळे या विषयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री आणि राजकीय नेता स्मृती इराणी यांनी या मुद्द्यावर आपले मत मांडले आहे. स्मृती इराणीच्या मते, व्यावसायिक जबाबदारी आणि उद्योगावर होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. 'कामावर जाण्याची इच्छा नाही म्हणून काम टाळणं व्यावसायिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही,' अशा शब्दांत इराणी यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले. त्यांनी असेही सांगितले की, दीपिकाची मागणी ही वैयक्तिक बाब आहे आणि अनेकदा अशा वाद फक्त प्रसिद्धीसाठी तयार केले जातात.

स्मृती इराणी यांनी स्वतःच्या अनुभवावर आधारित बोलताना सांगितले' 'मी या सेटवर दोन वेळा गरोदर असताना काम केले. मी एका महिला निर्मात्यासोबत काम करत होते आणि तिच्या यशासाठी मी हे करत होते. एका तरुण महिला निर्मात्याला इतका मोठा शो मिळणं हे खूप मोठं यश मानलं जातं, आणि कलाकार म्हणून तो शो चालू ठेवणं ही माझी जबाबदारी होती.' इराणी यांनी हेही स्पष्ट केले की, कलाकार म्हणून व्यावसायिक जबाबदारीचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि उद्योगातील प्रत्येक निर्णयाचे परिणाम व्यापक असतात. 'अशा प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या प्रेमामुळेच आम्ही रंगमंचावर टिकून राहतो,' असंही त्यांनी सांगितले.

स्मृती इराणी अलीकडेच ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ या मालिकेत तुलसी विरानीच्या भूमिकेत पुनरागमन केले आहे, जे त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा उत्साहाचा विषय ठरला आहे. तर दीपिका पादुकोण सध्या सिद्धार्थ आनंदच्या ‘किंग’ चित्रपटात शाहरुख खान, सुहाना खान आणि अभिषेक बच्चन यांच्यासोबत काम करत आहे. बॉलिवूडमधील कामाच्या तासांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. कलाकारांच्या कामाच्या तासांचा प्रश्न केवळ त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित नाही, तर याचा उद्योगावरही परिणाम होतो. यामुळे आता उद्योगातील धोरणांमध्ये बदल होईल का, हे पाहण्यास प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

स्मृती इराणीच्या या वक्तव्यामुळे दीपिकाच्या मागणीवर चर्चेला आणखी ताजगी आली असून, उद्योगात व्यावसायिक जबाबदारी आणि वैयक्तिक मागण्या यातील संतुलन किती महत्त्वाचे आहे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
FAQ
दीपिका पादुकोणने कोणत्या मागणीवर कामाच्या तासांचा वाद निर्माण केला?
दीपिकाने 8 तासांच्या शिफ्टवर काम करण्याची मागणी केली, ज्यामुळे बॉलिवूडमध्ये कामाच्या तासांचा विषय चर्चेत आला.
स्मृती इराणी यांनी या वादावर काय मत व्यक्त केले?
स्मृती इराणी म्हणाल्या की, कामावर जाण्याची इच्छा नाही म्हणून काम टाळणं व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यांनी सांगितले की, दीपिकाची मागणी वैयक्तिक बाब आहे आणि अनेकदा असे वाद फक्त प्रसिद्धीसाठी निर्माण केले जातात.
स्मृती इराणी यांनी स्वतःचा अनुभव कसा सांगितला?
इराणी म्हणाल्या की, त्यांनी दोन वेळा गरोदर असतानाही सेटवर काम केले. त्या एका महिला निर्मात्यासोबत काम करत होत्या आणि त्याच्या यशासाठी त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या मते, कलाकार म्हणून व्यावसायिक जबाबदारी पाळणे महत्त्वाचे आहे.

