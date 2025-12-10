English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धुरंधर पाहून स्मृती इराणींचा पहिला रिऍक्शन ‘जर हिंसाचार करता येत नसेल तर…’

Smriti Irani on Dhurandhar :  ‘धुरंधर’ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवत चित्रपट जोरदार हिट झाला आहे. दररोज चाहत्यांची संख्या वाढत असताना आता स्मृती इराणींनीही या चित्रपटावर प्रतिक्रिया दिली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 10, 2025, 01:53 PM IST
सध्या बॉलिवूडमध्ये सर्वाधिक चर्चा होत असलेला चित्रपट म्हणजे आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात याने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड गती घेत अवघ्या चार दिवसांत तब्बल 150 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. वर्ष 2025 संपण्यापूर्वी प्रेक्षकांना धमाकेदार अ‍ॅक्शन, दमदार अभिनय आणि रोमहर्षक कथा यांचा उत्तम मेळ देणारा हिट चित्रपट मिळाल्याचं समीक्षकांचे मत आहे.

सोशल मीडियावर ‘धुरंधर’चा तुफान माहोल

चित्रपटाच्या सcenes, संवाद आणि डान्स नंबर सोशल मीडियावर अक्षरशः ट्रेंड होत आहेत. इंस्टाग्रामवर ‘धुरंधर’शी संबंधित रील्सनी धूम माजवली असून, प्रेक्षक आपापल्या पद्धतीने चित्रपटाचं वर्णन, रिव्ह्यू आणि रिअ‍ॅक्शन देत आहेत. चाहत्यांचा उत्साह इतका वाढला आहे की, अनेकांनी थिएटरमधील त्यांचे व्हिडिओ आणि गर्दीची दृश्ये पोस्ट करून चित्रपटाचा ‘मास अपील’ अधोरेखित केला आहे.

अभिनेत्यांची शक्तीशाली स्टारकास्ट; अक्षय खन्ना ठरले शोस्टॉपर

चित्रपटात रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची एकत्रित स्टारकास्ट पाहायला मिळते. प्रत्येकाने आपापल्या भूमिकेला न्याय देत उत्तम परफॉर्मन्स दिला आहे. पण प्रेक्षकांच्या मतांनी एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे या चित्रपटाचा ‘शोस्टॉपर’ ठरला आहे अक्षय खन्नाचा ‘रेहमान डकैत’! त्याचा अॅटिट्यूड, संवादफेक, करारी नजर आणि कथा पुढे नेण्यातील त्याचा ‘ग्रे शेड’. यामुळे अक्षय खन्नाचं पात्र प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसलं आहे. याशिवाय बहरीनी गाण्यावर त्याने केलेल्या डान्स स्टेप्स सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाल्या आहेत. इंस्टाग्रामवर या स्टेप्सची नक्कल करणारी रील्स बनवण्याची स्पर्धाच रंगली आहे.

2025 चं सर्वात मोठं अ‍ॅक्शन हिट ‘धुरंधर’

चित्रपटाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे ‘धुरंधर’ 2025च्या मोठ्या ब्लॉकबस्टरपैकी एक ठरू शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. प्रेक्षक थिएटरमधून बाहेर पडतानाही थरार कायम असल्याचं सांगत आहेत.

समीक्षकांच्या गटात सामील झाल्या स्मृती इराणी

चित्रपटाच्या वाढत्या लोकप्रियतेत आता एक मोठं नाव जोडलं गेलं आहे. अभिनेत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी. स्मृती इराणी या नेहमीच परफॉर्मन्स-ड्रिव्हन चित्रपटांबद्दल स्पष्ट मत मांडत असतात. ‘धुरंधर’ पाहिल्यानंतर त्यांनीही या चित्रपटाचं कौतुक करत इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे एक जोरदार संदेश शेअर केला.

स्मृती इराणींची ठसठशीत पोस्ट काय होती?

त्यांनी लिहिलं 'जर, तुम्ही हिंसाचार करण्यास सक्षम नसाल, तर स्वतःला शांतताप्रिय ठरवू नका.' सोबत फायर इमोजी आणि #Dhurdhar हॅशटॅग टाकत त्यांनी चित्रपटातील अॅक्शन आणि भावविश्वाची अप्रत्यक्षपणे प्रशंसा केल्याचं दिसत आहे. त्यांची ही पोस्ट शेअर होताच सोशल मीडियावर नवी चर्चा पेटली. अनेकांनी हा संवाद चित्रपटाच्या थीमशी अचूक जुळतो, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय आहे ‘धुरंधर’ची कहाणी?

चित्रपटात रणवीर सिंहने भारतीय गुप्तहेराची प्रभावी भूमिका साकारली आहे. कथा पाकिस्तानातील कराची शहरातील ल्यारी गँगवॉरवर आधारलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हेर कशा पद्धतीने धोकादायक परिस्थितीत काम करतो, माहिती गोळा करतो आणि शत्रूंच्या जाळ्यातून सुटतो, याचं दमदार चित्रण यात आहे. थरारक अॅक्शन सिक्वेन्स, वास्तववादी सेटअप, क्राइम वर्ल्डचं चित्रण आणि तणावपूर्ण कथा सांगण्याची पद्धत. हे सर्व मिळून ‘धुरंधर’ प्रेक्षकांसाठी खरा सिनेमॅटिक अनुभव बनला आहे.

या चित्रपटातून सारा अर्जुननेही डेब्यू केला असून तिच्या भूमिका आणि परफॉर्मन्सबद्दलही कौतुक होत आहे. चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असल्याचंही सांगितलं जातं यामुळे प्रेक्षकांचा इंटरेस्ट आणखी वाढला आहे.

