थेट पार्किंग लॉटमध्ये लग्न ; Smriti Irani यांनी बेस्ट फ्रेंडच्या नवऱ्याशी घाईत का लग्न केलं?

टीव्ही इंडस्ट्रीतील लाडकी सून आणि नंतर लाडकी सासू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेत्री स्मृती इराणी यांनी प्रेक्षकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. 'क्यूँकी सास भी कभी बहू थी' या मालिकेद्वारे त्यांनी 'तुलसी' ही व्यक्तिरेखा अविस्मरणीय बनवली. तिच्या अभिनयामुळे ती केवळ भारतातच नाही तर जागतिक स्तरावरही ओळखली गेली. आता 'क्यूँकी सास भी कभी बहू थी 2' मध्ये त्यांच्या पुनरागमनाने चाहत्यांचे प्रेम पुन्हा जिंकले आहे. प्रेक्षक त्यांच्या आवडत्या तुलसीला पुन्हा स्क्रीनवर पाहून अत्यंत आनंदित झाले आहेत.
स्मृती इराणी यांनी 2001 मध्ये व्यावसायिक जुबिन इराणी यांच्याशी विवाह केला. या जोडप्याला नेहमीच एकमेकांचा आधार राहिला आहे. स्मृती आणि जुबिन यांच्यातील नाते प्रगाढ असून ते एकमेकांच्या निर्णयांमध्ये पूर्ण विश्वास ठेवतात. पण लग्नाच्या वेळी त्यांनी पारंपरिक मंदिर किंवा हॉलचा वापर केला नाही; उलट, थेट त्यांच्या आईच्या इमारतीच्या पार्किंग लॉटमध्ये लग्न संपन्न केले. स्मृती म्हणाल्या, 'जुबिनने आधीच सांगितले होते की त्याच्या मुलीची पहिली प्राथमिकता आहे. मी म्हणाले, ठीक आहे. मी काम करायचे होते, तेव्हा आम्ही लवकरात लवकर लग्न पूर्ण केले.'
लग्नानंतरच्या सेलिब्रेशनबाबत स्मृती सांगतात की, 'आम्ही अगदी साधे जेवणासाठी दुसऱ्या दिवशी 'ताज हॉटेल' मध्ये गेले आणि नंतर लगेच आपल्या कामावर परतलो. जुबिनला सिडनीला जायचे होते, तर मी शूटसाठी व्यस्त होते.' स्मृतीच्या मते, नातेसंबंध टिकवण्यासाठी अतिशयोक्तीपूर्ण रोमांस किंवा परीकथा कल्पना आवश्यक नाहीत; साधेपणा आणि परस्पर विश्वास पुरेसा असतो.
स्मृती आणि जुबिन यांना 'झोइश' नावाची एक मुलगी आणि 'झोहर' नावाचा एक मुलगा आहे. दोघंही आपल्या मुलांना प्रेमळ वातावरण देतात आणि त्यांचा वेळ कुटुंबासोबत घालवतात. स्मृती सोशल मीडियावर आपल्या कुटुंबाचे फोटो नियमित शेअर करत असतात. चाहत्यांना तिच्या साध्या, पण प्रेमळ जीवनशैलीतून प्रेरणा मिळते.
स्मृती यांनी नवऱ्याबद्दल सांगितले, 'जुबिन हे असे व्यक्तिमत्व आहेत की मला माझ्या कामासाठी नेहमीच परवानगी दिली. त्यांनी फक्त म्हटले, 'तू फक्त काम कर! तुला जे करायचे आहे, ते बिनधास्त कर.' या साध्या वागण्यामुळे आमचे नाते अजून मजबूत झाले. ते केवळ माझे नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाच्या भावनिक आधाराचेही केंद्र आहेत.'+
स्मृती इराणी आणि जुबिन यांची साधी, पण प्रेमळ जीवनशैली आणि पारंपरिक न सोडता केलेले अनोखे लग्न चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. त्यांच्या जीवनशैलीतून दिसून येते की सत्य आणि साधेपणा, लग्न आणि नात्यांमध्ये खरी खूबी आहे.