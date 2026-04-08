English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्यात पॅचअप? कुटुंबासोबत दिसल्यानंतर चर्चांना उधाण

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न होणार होतं अन् अचानक त्यांचं लग्न मोडल्याची बातमी समोर आली. यामुळे चाहते हैराण झाले, असं असतानाच एक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामुळे स्मृती आणि पलाशमध्ये पॅचअप झाल्याची चर्चा आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 8, 2026, 06:05 PM IST
भारचीय महिला क्रिकेट टिमची स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना आणि लोकप्रिय म्युझिक कंपोझर पलाश मुच्छल नोव्हेंबर 2025 मध्ये लग्न करणार होते. मात्र लग्नाची सगळी तयारी झाली अन् एक दिवस अगोदर आलेल्या माहितीनुसार त्यांचं लग्न मोडलं. म्हणजे आधी सांगण्यात आलं की, लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे मात्र नंतर दोघांनीही लग्न मोडल्याच जाहीर केलं. यानंतर पलाशवर खूप आरोप करण्यात आले, असं सांगण्यात आळं की, पलाशने स्मृतीला फसवलं. ज्यामुळेच हे लग्न मोडलं. त्यानंतर पलाशला स्वार्थी आणि भामटा म्हणून टॅग देण्यात आला. यानंतर स्मृती मंधानाला नेटिझन्सकडून मोठा सपोर्ट मिळाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र, स्मृती मंधानाने पलाशबद्दल कधीही अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही. दुसरीकडे, पलाशने फसवणुकीचे आरोप नेहमीच बिनबुडाचे असल्याचे सांगितले. मात्र आता व्हिडिओमुळे चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद पसरला आहे. स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल हे पुन्हा एकत्र येण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. आणि चाहत्यांच्या मनात आशा निर्माण झाली आहे.  

पलक मुच्छल आणि स्मृती मंधानाचे वडील एकत्र दिसले

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये, पलाश मुच्छलची बहीण, पलक मुच्छल, आणि स्मृती मंधानाचे वडील, श्रीनिवास मंधाना, एकत्र दिसत आहेत. संगीत दिग्दर्शक मिथुनही उपस्थित होते. हे तिघे मुंबईतील एका रेस्टॉरंटबाहेर दिसले.

व्हिडिओमध्ये पलक मुच्छल स्मृती मंधानाच्या वडिलांच्या पाया पडताना आणि त्यांचे आशीर्वाद घेताना दिसली. या व्हिडिओमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, पलक मुच्छल आणि स्मृती मंधानाच्या कुटुंबात आता सर्व काही ठीक झाले आहे. काहींच्या मते, पलक आणि स्मृती यांच्यातील वाद मिटला आहे. दरम्यान, काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचा दावा आहे की हा एक जुना व्हिडिओ आहे. याबाबत झी 24 तास कोणतीही पुष्टी करत नाही. पण हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
palak muchhalpalash muchhalSmirti Mandhanasmriti mandhana palash muchhal newsSmriti Mandhana father viral video

