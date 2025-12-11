सलमान खान पासून ते स्मृति मंधाना पर्यंत, लग्नाचे कार्ड छापून देखील 'या' कलाकारांचे लग्न मोडले

Bollywood News: एखादी प्रेमकथा तेव्हाच यशस्वी मानली जाते, जेव्हा दोन प्रेमी विवाहबंधनात अडकतात. पण काही नाती अशीही असतात, ज्यात लग्नाच्या सर्व तयारीचे टप्पे पूर्ण होतात. अगदी लग्नाचे कार्डही छापले जातात, पण शेवटच्या क्षणी काही कारणांमुळे लग्न रद्द होतात.
नुकताच असा एक धक्कादायक प्रसंग भारतीय क्रिकेटर स्मृती मंधानाच्या आयुष्यात घडला. मात्र, ही पहिलीच वेळ नाही. बॉलिवूड आणि मनोरंजन क्षेत्रातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथे लग्न ठरूनही तुटले आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघातील स्टार खेळाडू स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाच्या बातम्यांनी काही दिवसांतच सर्वत्र खळबळ उडवून दिली. रिपोर्ट्सनुसार, लग्नाचे कार्यक्रम सुरू असतानाच स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडली आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले.
त्यानंतर लग्नाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. पण नंतर स्मृतीनेच लग्न न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली. हा निर्णय अचानक घेतल्याने चाहते आणि दोन्ही कुटुंबीयही आश्चर्यचकित झाले.
बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान आणि अभिनेत्री संगीता बिजलानी एकेकाळी इंडस्ट्रीतील सर्वात चर्चेत असलेले कपल होते. दोघांचे नाते इतके गंभीर झाले होते की लग्नाचे कार्डही छापले गेले होते. परंतु काही कारणांमुळे ज्याविषयी विविध अफवा आहेत हे नाते शेवटच्या क्षणी तुटले. आजही हे उदाहरण अपूर्ण राहिलेल्या प्रेमकथांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत आहे.
अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांनी अधिकृतरित्या साखरपुडा केल्याची घोषणा केल्यानंतर संपूर्ण बॉलिवूड आश्चर्यचकित झाले होते.
त्यांचे लग्न जवळपास ठरलेले होते, पण काही महिन्यांतच दोघांनी नात्यातून माघार घेतली. दोघांचं ब्रेकअप बॉलिवूडमधील सर्वात धक्कादायक घटनांपैकी एक ठरलं होतं.
लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता रक्षित शेट्टी यांनी 2017 मध्ये साखरपुडा केला होता. दोघांची प्रेमकथा चाहत्यांना फार आवडली होती. पण साखरपुड्यानंतर दोघांमध्ये खाजगी कारणांमुळे दुरावा निर्माण झाला आणि हे नातं मोडलं. आजही दोघे एकमेकांविषयी आदर व्यक्त करतात, पण त्यांची प्रेमकथा अपूर्णच राहिली.
सेलिब्रिटींचे जीवन प्रकाशझोतात असले, तरी त्यांच्या वैयक्तिक नात्यांवर सततचा दबाव, व्यस्त करिअर, कुटुंबीयांची जबाबदारी आणि अनेक भावनिक-व्यावहारिक कारणांमुळे अनेक सुंदर नाती शेवटच्या क्षणी तुटतात.