/शाहरुख खानच्या मन्नत बंगल्यात घुसला साप, एक रेस्क्यू तर दुसरा अजुनही सापडेना

Shah Rukh Khan Mannat Banglow Snake : बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान याचा मुंबईतील प्रसिद्ध बांगला मन्नत हा सोमवारी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 17 ऑगस्ट रोजी मन्नत बंगल्याच्या लॉनमध्ये दोन साप पाहण्यात आले. या सापांना पाहून सर्वत्र खळबळ उडाली, त्यानंतर सापांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी रेस्क्यू टीमला बोलावण्यात आलं. रेस्क्यू टीमला एका सापाला पकडण्यात यश आलं. सोमवारी रात्री 8 च्या सुमारास स्नेक रेस्क्यूअर टीमला मन्नतमध्ये बोलवण्यात आलं होतं. लॉनची छानणी केल्यावर तेथे शोध मोहीम चालली आणि त्यातून एका सापाला पकडण्यात आलं.
शाहरुख खानच्या मन्नत बंगल्यात पकडण्यात आलेल्या सापाची लांबी ही जवळपास आठ फूट होती. हा धामण जातीचा साप असल्याचं समोर आलं. बिनविषारी असा हा साप बंगल्याच्या लॉनमध्ये एका शिडीच्या खाली लपलेला दिसला. मात्र सुटकेचा हा प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. आसपास लोकांची हालचाल सुरू होताच दुसरा साप निसटून गेला आणि सायंकाळपर्यंत सतत शोध घेऊनही तो सापडला नाही. तसेच मन्नतमधील सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी सापाची सुटका झाल्यानंतर आणि तो बिनविषारी असल्याची खात्री पटल्यानंतर सुटकेचा निःश्वास सोडला असेही समजते.
शाहरूख खानचा बंगला मन्नत हा अधिकृतपणे मन्नत लँड्स एन्ड या नावाने ओळखला जातो. हा बंगला मुंबईच्या बांद्रा येथील बॅण्डस्टॅण्डजवळ असून अनेक पर्यटकांची येथे रेलचेल असते. शाहरूख खानची एक झलक पाहण्यासाठी त्याचे फॅन्स येथे येतात. शाहरूख खान हा सध्या त्याचा सिनेमा 'किंग' मध्ये बिझी असून सिद्धार्थ आनंदच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेला हा ऍक्शन थ्रिलर चित्रपट 24 डिसेंबर 2026 रोजी चित्रपट गुहांमध्ये रिलीज होणार आहे. या चित्रपटात अनेक कलाकार महत्वाच्या भूमिकेत दिसतील. ज्यात दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, राघव जुयाल आणि रानी मुखर्जी यांचा समावेश आहे.