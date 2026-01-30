English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  15-16 वर्षीय मुलींसोबत रोमॅंटीक होण्याचा ट्रेंड चालवलाय? त्या इंटीमेंट सीनवर भडकले नेटकरी

15-16 वर्षीय मुलींसोबत रोमॅंटीक होण्याचा ट्रेंड चालवलाय? 'त्या' इंटीमेंट सीनवर भडकले नेटकरी

TV serials: चित्रपट असो किंवा मालिका सगळ्याच प्रकारच्या शोमध्ये इंटीमेंट सीन्सची वाढती संख्या प्रेक्षकांना चिंताजनक वाटतेय, दरम्यान अलीकडच्या एका मालिकेतील इंटीमेंट सीनवर नेटकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया केल्या आहेत. एक नाही तर बऱ्याच मालिकांमध्ये अल्पवयीन मुलींसोबत असे सीन शुट केले जात आहेत. ही बाब गंभीर आहे, तुम्हाला काय वटते?

प्रिती वेद | Updated: Jan 30, 2026, 11:56 AM IST
15-16 वर्षीय मुलींसोबत रोमॅंटीक होण्याचा ट्रेंड चालवलाय? 'त्या' इंटीमेंट सीनवर भडकले नेटकरी

Intimate Scene: टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय मालिका ‘रिमझिम: छोटी उम्र बडा सफर’ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एका अलीकडच्या भागात दाखवण्यात आलेल्या प्रसंगामुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रेक्षकांचा आक्षेप कथानकावर नसून, त्या प्रसंगात सहभागी असलेल्या अभिनेत्रीच्या वयावर आहे. अनेकांच्या मते, कमी वयाच्या कलाकाराकडून प्रौढ भावभावना दाखवून घेणं योग्य नाही. त्यामुळे मनोरंजनाच्या नावाखाली जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही चर्चा फक्त एका मालिकेपुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण टीव्ही इंडस्ट्रीतील प्रवाहावर बोट ठेवणारी ठरते आहे.

वादग्रस्त प्रसंग नेमका काय होता
बुधवार, 28 जानेवारी रोजी प्रसारित झालेल्या भागात प्रमुख पात्रांमधील जवळीक दाखवणारा सीन होता. या दृश्यात नायक-नायिकेमधील शारीरिक अंतर कमी होताना दिसतं, जे अनेक प्रेक्षकांना अस्वस्थ करणारं वाटलं. हा प्रसंग कथानकासाठी आवश्यक होता की नाही, यावरून मतभेद आहेत.

या आधीही मालिकेतील काही दृश्ये सोशल मीडियावर फिरली होती. त्यावेळीही अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रकार एकदाच घडलेला नसून, सतत दिसणारा ट्रेंड असल्याचं नेटकरी सांगत आहेत.

वयाचा मुद्दा आणि प्रेक्षकांचा संताप
मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री यशिका शर्मा हिचं वय सध्या 16 असल्याचं सांगितलं जात आहे, तर तिच्यासोबत काम करणारा अभिनेता हिमांशू अवस्थी 24 वर्षांचा आहे. या वयाच्या फरकामुळे प्रेक्षकांचा रोष अधिक वाढला आहे. अल्पवयीन कलाकाराचं मानसिक आणि भावनिक संरक्षण होणं गरजेचं आहे, अशी मागणी केली जात आहे.

काही युजर्सनी थेट प्रश्न विचारला आहे की, कथेला असे प्रसंग आवश्यकच असतील तर 18 वर्षांवरील अभिनेत्रीची निवड का करण्यात आली नाही. पालकांची भूमिकाही यावेळी चर्चेत आली असून, त्यांनी आक्षेप घ्यायला हवा होता, असं मत व्यक्त केलं जात आहे.

टीव्ही इंडस्ट्रीतील वाढता ट्रेंड
रेडिटसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. 15 ते 18 वयोगटातील अभिनेत्रींकडून रोमँटिक किंवा इंटीमेट दृश्यं करून घेण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचं अनेकांनी नमूद केलं आहे. हा प्रवाह थांबवण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.

मनोरंजन आणि सामाजिक जबाबदारी यामधील समतोल राखणं आवश्यक आहे, असं जाणकार सांगतात. कायदेशीर चौकटीत राहूनही नैतिकतेचा विचार होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या वादातून इंडस्ट्रीने धडा घ्यावा, अशी अपेक्षा प्रेक्षक व्यक्त करत आहेत.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Entertainment EthicsIndian television newsरिमझिम मालिकाटीव्ही वादअल्पवयीन अभिनेत्री

