सोहा अली खान: 'लहानपणी सैफसोबत कमी वेळ राहिलो; करिनावर विश्वास ठेवायला वेळ लागला.'

अभिनेत्री-लेखिका सोहा अली खानने The Quint शी बोलताना आपल्या मोठ्या भाऊ सैफ अली खान आणि सासरी करिना कपूर खानसोबतच्या नात्यावर प्रकाश टाकला. तिने सांगितलं की, वर्षांनुवर्षे सैफसोबतचं नातं कसं बदललं आणि करिनाशी तिचा बंध हळूहळू स्वतंत्र आणि खरी जोडणी बनला.
सोहा म्हणाली, 'आपण लहानपणी फार कमी वेळा एकाच घरात होतो, कारण आपल्यात 9 वर्षांचा फरक आहे. मी जन्मल्यावर सैफ इंग्लंडमधल्या बोर्डिंग स्कूलला गेला होता. त्यानंतर तो परतल्यावर मी वेगवेगळ्या गोष्टी करत होतो. त्यानंतर तो मुंबईला गेला आणि मी इंग्लंड किंवा विद्यापीठात होते. त्यामुळे आपण एकत्र राहिलोच नाही. परिणामी आपलं नातं म्हणजे भाऊ-बहिण होतं, पण खऱ्या अर्थाने कोणत्याही गोष्टीवर बसून बोलता यायचं नाही.' तरीही काळानुसार गोष्टी बदलल्या. ती पुढे म्हणाली, 'आता पूर्णपणे वेगळं आहे. शहरात आलेनंतर मी काही काळ त्याच्यासोबत राहिलो, नंतर स्वतःचं घर घेतलं. आता आपण अनेक स्तरांवर जोडलेलो आहोत. कधी कधी जुळत नाही, कारण तो माझ्यापेक्षा खूप वेगळा व्यक्ती आहे. पण आपल्यात बरेच साम्य आहे, असे अनेक अनुभव आहेत जे कदाचित इतरांना समजत नाहीत. भाऊ-बहिणींचा अनुभव असतो, शेअर केलेले ट्रॉमा, अनुभव, पालक, सर्व काही. आणि आता वयाच्या फरकामुळे ही अंतर कमी वाटू लागली आहे.'
सोहा म्हणाली, 'माझ्या मते करिना एक अत्यंत खरी व्यक्ती आहे. तिच्यासाठी कुटुंब खूप महत्त्वाचे आहे. ती एक जबाबदार आई, पत्नी, कन्या, बहिण आहे. आपल्याला अनेक वर्षे माहित आहे, पण खरे नातं निर्माण होण्यासाठी वेळ लागतो. लग्नामुळे निर्माण झालेल्या नात्यात विश्वास प्रस्थापित होण्यासाठी आणि स्वतंत्र नातं तयार करण्यासाठी वेळ लागतो. पण आता असं झालं आहे की, आपल्यात स्वतंत्र नातं आहे आणि बरेच गोष्टी आपण एकत्र अनुभवतो. उदाहरणार्थ, आपण दोघेही चांगल्या मुली आहोत.' सोहा अली खानच्या या खुलास्यानंतर सैफ आणि करिनाशी तिच्या नात्याची खरी आणि मर्मस्पर्शी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली.
