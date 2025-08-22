English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आम्ही 24 वर्षे सोबत राहिलो पण...', सीमा सजदेहसोबतच्या घटस्फोटावर पहिल्यांदाच बोलला सोहेल खान

Sohail Khan : सोहेल खान हा 2022 मध्ये माजी पत्नी सीमा सजदेह पासून वेगळा झालाय. परंतु, ते त्यांच्या मुलांना निर्वाण आणि योहान एकत्र सांभाळत आहेत.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 22, 2025, 03:13 PM IST
Sohail Khan : बॉलिवूड अभिनेता आणि दिग्दर्शक सोहेल खानने 2022 मध्ये पत्नी सीमा सजदेहपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वेगळे झाल्यानंतरही या दोघांमधील नाते आजही मैत्रीपूर्ण आहे. विशेष म्हणजे, सोहेल आणि सीमा आपल्या दोन्ही मुलांचा निर्वाण आणि योहान एकत्रितपणे संगोपन करत आहेत.

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत सोहेल खानने पहिल्यांदाच माजी पत्नी सीमासोबतच्या नात्याविषयी मोठा खुलासा केला आहे. तो म्हणाला की, 'मी 24 वर्षे सीमासोबत राहिलो आहे. ती एक सुंदर स्त्री आणि खूप चांगली व्यक्ती आहे. काही गोष्टी जुळल्या नाहीत पण त्यामुळे आमच्यात कटुता निर्माण झालेली नाही. सीमा एक प्रेमळ आणि काळजी घेणारी आई आहे' असं त्याने म्हटलं. 

मुलांच्या हितासाठी घेतला निर्णय

यावेळी सोहेल खान पुढे म्हणाला की, 'आम्ही वर्षातून एकदा मुलांसोबत सुट्टीला जातो. पालक म्हणून आम्ही निर्वाण आणि योहानसोबत खूप मजा करतो. आमच्यात काही अडचणी आल्या म्हणून मुलांना त्याचा फटका बसू नये हेच आम्हाला वाटते'.

पती-पत्नीमध्ये वादविवाद सुरु झाले की त्याचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होतो. पती-पत्नीचा अहंकार मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम करतो आणि त्यामुळे ते अस्वस्थ होतात. हे चक्र सुरू राहिले तर पुढची पिढीही मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होऊ शकते असं तो म्हणाला. 

अभिनेत्याचा शेवटचा चित्रपट

त्यामुळेच सोहेल आणि सीमा यांनी निर्णय घेतला की त्यांच्या मुलांवर अशा गोष्टींचा परिणाम होऊ नये. 'आम्हाला निर्वाण आणि योहानला समजावं की एक पालकासोबत वाढण्यात काहीच चुकीचं नाही. प्रेम हे सर्व गोष्टींपेक्षा मोठं आहे असं यावेळी तो म्हणाला. 

सोहेल खान शेवटचा 2019 मध्ये सलमान खानच्या ‘दबंग 3’ मध्ये छोट्या भूमिकेत दिसला होता. आता तो ‘माय पंजाबी निकाह’ या चित्रपटातून दिग्दर्शनात पुनरागमन करणार आहे. या चित्रपटात आयुष शर्मा आणि संजय दत्त झळकणार आहेत. यापूर्वी सोहेलने ‘जय हो’, ‘प्यार किया तो डरना क्या’ आणि ‘हॅलो ब्रदर’ सारखे चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत.

FAQ

सोहेल खान आणि सीमा सजदेह यांनी केव्हा वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला?

सोहेल खान आणि सीमा सजदेह यांनी 2022 मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

सोहेल आणि सीमा यांच्यातील नाते सध्या कसे आहे?

वेगळे झाल्यानंतरही सोहेल आणि सीमा यांच्यात मैत्रीपूर्ण नाते आहे. ते एकत्रितपणे आपल्या दोन मुलांचा, निर्वाण आणि योहान, संगोपन करत आहेत.

सोहेल आणि सीमाने मुलांसाठी कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे?

सोहेल आणि सीमाने मुलांना समजावले आहे की, एका पालकासोबत वाढण्यात काहीच चूक नाही आणि प्रेम हे सर्व गोष्टींपेक्षा मोठे आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

