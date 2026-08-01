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'अलायन्स'मध्ये सलमानची सरप्राईज एन्ट्री पाहून सोहेल खान भावूक, मारली घट्ट मिठी! पहा Video

प्राईम व्हिडिओच्या 'अलायन्स' या शोच्या आगामी भागाचा एक नवीन प्रोमो प्रदर्शित झाला आहे. घरात अचानक सलमान खानला पाहून इतर स्पर्धकांना धक्का बसला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 01, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:49 PM IST
'अलायन्स'मध्ये सलमानची सरप्राईज एन्ट्री पाहून सोहेल खान भावूक, मारली घट्ट मिठी! पहा Video
Image Credit: सलमानची &#039;अलायन्स&#039;मध्ये सरप्राईज एन्ट्री (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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