'अलायन्स'मध्ये सलमानची सरप्राईज एन्ट्री पाहून सोहेल खान भावूक, मारली घट्ट मिठी! पहा Video

सलमान खानचा धाकटा भाऊ, सोहेल खान हा सध्या प्राईम व्हिडिओच्या 'अलायन्स' या शोमध्ये स्पर्धेक म्हणून खेळत आहे. मागील काही दिवसांपासून चाहते त्याला पाहत आहेत आणि त्याचा शांत स्वभाव त्याचबरोबर त्याचे व्यक्तिमत्व चाहत्यांना आवडत आहे. आता सोहेल खानला शोमध्ये एक खास मोठे सरप्राईज मिळणार आहे. प्राईम व्हिडिओच्या 'अलायन्स' या शोच्या आगामी भागाचा एक नवीन प्रोमो प्रदर्शित झाला आहे. घरात अचानक सलमान खानला पाहून इतर स्पर्धकांना धक्का बसला. या सुपरस्टारने डेनिम शर्ट, चारकोल रंगाची पॅन्ट आणि काउबॉय हॅट घातली होती. हा प्रोमो सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
सुपरस्टार सलमान खान हा अनेकदा आपल्याला होस्ट म्हणून अनेक शोमध्ये होस्टिंग करताना दिसला आहे. आता सलमान खानच्या त्याच्या भावाना साथ देण्यासाठी किंवा सपोर्ट करण्यासाठी प्राईम व्हिडिओच्या 'अलायन्स' या शोमध्ये येणार आहे. सलमान खानला शोमध्ये पाहून कुटुंब आधीच आश्चर्यचकित झाले होते, घरामध्ये असलेल्या स्पर्धेकांचे हावभाव बदलेले पण आपल्या भावाला पाहून सोहेल खानला सर्वात जास्त आश्चर्य वाटला. त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव आश्चर्यातून लगेचच आनंदात बदलले आणि सलमानला मिठी मारताना तो भावूक झाला. आपल्या लहान भावाला मिठी मारताना सलमान हसला आणि त्याने विचारले, "काय, दादा?"
Salman Khan showed up on Alliance show to support his younger brother, Sohail Khan.— RiTesH (@ritesh_o2) August 1, 2026
And honestly, the moment Salman Bhai made his entry, the entire atmosphere of the show changed pic.twitter.com/z3QxvZD8S3
सोशल मिडियावर दोन्ही भावांना भाऊक पाहून चाहते देखील भावूक झाले, हा हृदयस्पर्शी क्षण सोशल मीडियावर लगेचच व्हायरल झाला. याची एक क्लिप सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करण्यात आली. ही क्लिप शेअर करताना एका युझरने लिहिले, "सलमान खानला पाहून सोहेल खानला आश्चर्य वाटले आणि त्यानंतर त्याने भावुक होऊन त्याला मिठी मारली.