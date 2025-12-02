English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बांदेकरांच्या घरात शुभ विवाह! सोहम-पूजा लग्नबंधनात अडकले, पाहा खास क्षण

Soham Bandekar and Pooja Birari Wedding : सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी यांचा विवाह सोहळा अलिबागमध्ये संपन्न झाला. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 2, 2025, 06:54 PM IST
बांदेकरांच्या घरात शुभ विवाह! सोहम-पूजा लग्नबंधनात अडकले, पाहा खास क्षण

Soham Bandekar and Pooja Birari Wedding : मराठी सिनेसृष्टीतील मोस्ट अवेटेड वेडिंग संपन्न झाला आहे. महाराष्ट्राचे भावोजी आदेश बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर हा बोहल्यावर चढला आहे. 

सोहम बांदेकरने लोणावळ्यात अभिनेत्री पूजा बिरारीशी लग्न केलं आहे. पूजा आणि सोहमच्या लग्नाची खूप दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. अखेर हा विवाहसोहळा संपन्न झाला आहे. पूजा-सोहमच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. 

पूजा आणि सोहमच्या लग्नाच्या लूकची देखील चर्चा होत आहे. पूजाने यावेळी गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती तर पिवळ्या रंगाची शाल घेतली होती. सोहमने पूजाला मॅच करत बेबी पिंक रंगाचा डिझाइनर कुर्ता घातला आहे. मिस्टर अँड मिसेस बांदेकर म्हणत सगळीकडे त्यांचीच चर्चा आहे. 

पूजा आणि सोहमचं लग्न लोणावळ्यात संपन्न झालं. सर्वत्र फुलांची सजावट आणि लग्नाची लगबग पाहायला मिळत आहे. यावेळी आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांनी खास डान्स देखील केली. 

पूजा आणि सोहम यांच्या हळदी समारंभाला मराठी सिनेविश्वातील अनेक कलाकार उपस्थित होते. अभिनेता अभिजीत केळकर आणि अभिनेत्री सानिका बनारसवाले यांसारखे लोकप्रिय कलाकार हळदीला पोहोचले होते. सोशल मीडियावर या समारंभाचे काही धमाल व्हिडिओ समोर आले आहेत. सोशल मीडियावर याचीच चर्चा आहे. 

