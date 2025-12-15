English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लग्नानंतर वेगळं राहणार सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी? सासूच्या सल्ल्याने घेतलं नवं घर

Soham and Pooja to stay seperate after marriage : अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत विवाहबंधनात अडकल्यानंतर सोहम-पूजाच्या वेगळ्या संसाराच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. यामागचं कारण काय, याची उत्सुकता आहे.  

Dec 15, 2025
लग्नानंतर वेगळं राहणार सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी? सासूच्या सल्ल्याने घेतलं नवं घर

लोकप्रिय आणि आदर्श कपल म्हणून ओळखले जाणारे आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर नुकताच विवाहबंधनात अडकला आहे. सोहमने मराठी मनोरंजन विश्वातील अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत सप्तपदी घेत आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. या विवाहसोहळ्यानंतर सोहम आणि पूजा सध्या आनंदी वैवाहिक जीवनात रमले असले, तरी लग्नानंतर लगेचच दोघं वेगळं राहणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे.

या चर्चांना कारण ठरलं आहे सोहम आणि पूजानं नुकतीच केलेली नव्या घराची खरेदी. लग्नानंतर लगेचच कपलनं आपल्या नव्या घराचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये सोहम आणि पूजाच्या हातात नव्या घराची चावी दिसत असून, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद स्पष्टपणे जाणवतो. हा फोटो व्हायरल होताच चाहत्यांकडून तसेच मराठी मनोरंजनसृष्टीतील कलाकारांकडून दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

मात्र, या नव्या घरामुळेच ‘सोहम आणि पूजा लग्नानंतर लगेचच वेगळा संसार थाटणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनेकांनी याला सासरच्या मंडळींपासून वेगळं राहण्याचा निर्णय असल्याचं मानलं असून, यावर विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

दरम्यान, या सगळ्या चर्चांवर यापूर्वीच सुचित्रा बांदेकर यांनी एका मुलाखतीत अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, “आदेशच्या आईचं असं ठाम मत होतं की लग्न झाल्यावर मुलांनी वेगळं राहावं आणि स्वतःचा संसार स्वतः उभा करावा. तुमचा संसार तुम्ही करा, काही अडचण आली तर आम्ही आहोतच. मीही त्याच विचारांची आहे. त्यामुळे मी सोहमला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की लग्नानंतर वेगळं घर शोधा आणि स्वतंत्रपणे राहा.”

सुचित्रा बांदेकर पुढे असंही म्हणाल्या होत्या की, “मी इतकी वर्ष माझं घर, माझा संसार सांभाळला आहे. आता तुम्ही तुमचं आयुष्य तुमच्या पद्धतीनं जगा. आई-वडील आहेतच, तिचंही माहेर आहे. दोघांकडेही आधार आहे. रोज एकत्र राहून कटकट करण्यापेक्षा वेगळं राहून आनंदानं राहणं जास्त महत्त्वाचं आहे.”

सुचित्रा बांदेकर यांच्या या विचारांमुळेच सोहम आणि पूजानं लग्नाआधीच स्वतंत्र घर घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या वेगळ्या संसाराच्या चर्चांना कौटुंबिक मतभेदांचं कारण नसून, कुटुंबीयांच्या पाठिंब्याने घेतलेला हा निर्णय असल्याचंही समोर येत आहे. सोहम आणि पूजाच्या या नव्या निर्णयाकडे अनेक जण सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून, त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

