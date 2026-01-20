English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • लग्नानंतर वेगळं राहण्यामागचं कारण सोहम बांदेकरनं स्पष्ट केलं; म्हणाला, ‘हे आम्ही आधीच…’

लग्नानंतर वेगळं राहण्यामागचं कारण सोहम बांदेकरनं स्पष्ट केलं; म्हणाला, ‘हे आम्ही आधीच…’

Soham Bandekar explains the reason for living separately after marriage : लग्नानंतर वेगळं राहण्यामागचं कारण सोहम बांदेकरने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 20, 2026, 07:10 AM IST
लग्नानंतर वेगळं राहण्यामागचं कारण सोहम बांदेकरनं स्पष्ट केलं; म्हणाला, ‘हे आम्ही आधीच…’

प्रसिद्ध निवेदक आणि अभिनेते आदेश बांदेकर तसेच अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर याने मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत २ डिसेंबर २०२५ रोजी विवाहबंधनात अडकत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. लोणावळ्यात अत्यंत थाटामाटात पार पडलेल्या या विवाहसोहळ्याला मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अनेक नामवंत कलाकार, दिग्दर्शक आणि सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. निसर्गरम्य वातावरणात पार पडलेलं हे लग्न सोशल मीडियावरही चांगलंच चर्चेत राहिलं.

Add Zee News as a Preferred Source

लग्नानंतर मुंबईत सोहम आणि पूजाचं भव्य रिसेप्शन आयोजित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला केवळ कलाकारच नव्हे, तर विविध पक्षांचे राजकीय नेते, उद्योगजगतामधील मान्यवर आणि जवळचे मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रिसेप्शनमधील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

वेगळं राहण्याच्या चर्चांना उधाण

लग्नानंतर काही दिवसांतच सोहम आणि पूजा वेगळ्या घरी राहत असल्याची चर्चा सुरू झाली. यामागचं कारण काय, याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे, लग्नाआधी सुचित्रा बांदेकर यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सोहमला लग्नानंतर वेगळं राहून स्वतःचा संसार थाटण्याचा सल्ला दिल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे लग्नानंतर हे वक्तव्य पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं.

दरम्यान, पूजा बिरारीने लग्नानंतर घराच्या चाव्यांसोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. या फोटोमुळे सोहम आणि पूजा वेगळ्या घरात राहायला गेल्याचं स्पष्ट झालं आणि चर्चांना अधिकच उधाण आलं.

सोहमने सांगितलं खरं कारण

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान सोहम बांदेकरला लग्नानंतर वेगळं राहण्याबाबत थेट प्रश्न विचारण्यात आला. यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत सोहम म्हणाला, 'या चर्चांमुळे असं चित्र निर्माण होतंय की, वेगळं राहण्याचा निर्णय आमच्यावर कुणी लादला आहे. पण प्रत्यक्षात तसं काहीच नाही.' तो पुढे म्हणाला, 'आमचं मूळ घर मुंबईतील पवईमध्ये आहे. मात्र सध्या मी आणि पूजा मालाडमध्ये राहायला आलो आहोत. जर आम्हाला फक्त वेगळं राहायचंच असतं, तर आम्ही पवईमध्येच घर घेतलं असतं. पण आम्ही आमच्या कामाच्या सोयीसाठी मालाडमध्ये शिफ्ट झालो.'

कामाच्या सोयीसाठी घेतलेला निर्णय

सोहमने पुढे सांगितलं की, हा निर्णय पूर्णपणे परस्पर समजुतीने आणि आधीच ठरवलेला होता. 'मी आणि पूजा आधीपासूनच ठरवलं होतं की, दोघांचं काम जिथून जवळ पडेल, तिथेच राहायचं. घर भाड्याने घ्यायचं असल्यामुळे आम्ही एक-दोन महिने आधीपासूनच घर शोधत होतो. घराचं भाडं, इंटीरियर आणि इतर गोष्टी पूजा बघते, तर बाकीची जबाबदारी मी सांभाळतो,' असंही सोहमने स्पष्ट केलं.

सुचित्रा बांदेकर यांची भूमिका

दरम्यान, सुचित्रा बांदेकर यांनी यापूर्वी ‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या विचारांची स्पष्ट मांडणी केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या, 'सोहमचं लग्न माझ्यासाठी प्राधान्य होतं. मुलांनी योग्य वयात सेटल व्हायला हवं, असं मला वाटतं. उशिरा लग्न केलं की माणसाच्या डोक्यात गोष्टी खूप पक्क्या झालेल्या असतात आणि अॅडजस्टमेंट करणं कठीण होतं.'

त्या पुढे म्हणाल्या, 'लग्न ही खूप सुंदर संकल्पना आहे. दोघांनी मिळून आयुष्याची सुरुवात करायची असते. आदेशच्या आईचंही असंच मत होतं की, लग्न झाल्यावर मुलांनी वेगळं राहून स्वतःचा संसार करावा. मीही त्याच विचारांची आहे. म्हणूनच मी सोहमला सांगितलं होतं की, लग्नानंतर वेगळं घर शोधा आणि आनंदात तुमचं आयुष्य जगा. आई-वडील आहेतच, गरज लागली तर आम्ही कायम सोबत आहोत.'

चर्चांना पूर्णविराम

सोहमच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे लग्नानंतर वेगळं राहण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाल्याचं दिसत आहे. कामाच्या सोयीसाठी आणि परस्पर समजुतीतून घेतलेला हा निर्णय असल्याचं त्याने स्पष्ट केल्यामुळे चाहत्यांमध्येही समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Soham BandekarAadesh Bandekar son Soham Bandekarpooja birari ukhana

इतर बातम्या

फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली; यापुढे चांदीचे...

भारत