सोहमच्या कपाळी मुंडावळ्या घालून केळवणाला सुरुवात; बांदेकरांच्या घरात आनंदाचे वातावरण

महाराष्ट्राचे लाडके भावोजी म्हणजेच अभिनेते आदेश बांदेकर लवकरच सासरे होणार आहेत. बांदेकरांच्या घरात लग्नाची तयारी जोमात सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासूनच आदेश बांदेकर यांचा मुलगा, अभिनेता सोहम बांदेकरच्या लग्नाच्या चर्चांनी चाहत्यांना उत्सुक केले आहे.
सोहम सध्या ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेतील अभिनेत्री पूजा बिरारीला डेट करत असल्याचे समोर आले होते. दोघांनी त्यांच्या नात्याबाबत अधिकृतपणे भाष्य केले नव्हते, पण त्यांच्या वागणुकीतून आणि बोलण्यातून लग्नाची चर्चा जोर धरत होती. सोहमची आई, अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर, यांनी एका मुलाखतीत मुलाच्या लग्नाची उत्सुकता व्यक्त केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, लेकाच्या लग्नात लाखांचा पैठणी घालून मिरवणार आहेत. अखेर, सोहम बांदेकरचा केळवण पार पडला आहे. हा सोहळा आस्वाद उपहारगृह येथे पार पडला, जिथे त्याच्या लाडक्या मावश्यांनी सोहमचा केळवण पारंपरिक पद्धतीने केला. केळवणाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
अभिनेत्री सुकन्या मोने, पूर्वा गोखले, शिल्पा नवलकर आणि अभिजीत केळकर यांनी सोहमच्या केळवणात उपस्थित राहून त्याचा आनंद द्विगुणित केला. सोहमला मुंडावळ्या बांधून औक्षण करण्यात आले आणि प्रेमाची भेटवस्तू देण्यात आली. सुकन्या मोने यांनी आस्वादच्या ऑफिशियल इन्स्टाग्रामवर हा सोहळा शेअर केला आणि केळवणाचा मेन्यू देखील समोर आणला. सुकन्या मोने म्हणाल्या, 'सोहम बांदेकर – सुचित्रा आणि आदेश बांदेकरांचा मुलगा. लवकरच आनंदाने हसत-हसत लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्याच्या सर्व मावश्या – सुकन्या, पूर्वा, शिल्पा आणि अभिजित यांनी पारंपरिक, सात्विक केळवण ‘आस्वाद’ येथे केला. आल्याआल्या फुलांच्या पायघड्या घालून, पेढा आणि चाफ्याच्या फुलांनी त्यांचे स्वागत केले. नंतर औक्षण पार पडले आणि ताटाभोवती मोत्याची महिरप सजवली गेली.'
सुकन्या मोने यांनी केळवणाच्या मेन्यूबद्दल सांगितले 'वडा आणि कोथिंबीर वडीने सुरुवात झाली. पंच पक्वान्न, खरवस, दुधी हलवा, बासुंदी, श्रीखंड, मोदक, तीन भाज्या, कढी, मसाले भात, पुऱ्या, कोशिंबीर, ताक आणि कुरडई यांचा समावेश होता. सर्वांनी आनंदाने जेवण घेतले आणि समाधानाने घरी निघाले.' सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारीच्या लग्नाच्या तयारीला आता फक्त दिवसाची बाकी आहे आणि हा केळवण ही लग्नाच्या उत्साहाची पहिली झलक ठरली आहे.
