लपवायचं होतं का? पूजा बिरारीच्या फॅमिली फोटोवर सोहमची प्रतिक्रिया झाली चर्चेचा विषय

अभिनेता आदेश बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी यांचा ऑनलाईन रोमँस सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. दोघे काही वर्षांपासून रिलेशनमध्ये आहेत आणि लवकरच लग्नाच्या तयारीत असल्याचे गुपित सांगितले जात आहे, तरीही अद्याप त्यांनी अधिकृतपणे काहीही जाहीर केलेले नाही. तरीही त्यांच्या अनेक कृतींमधून त्यांचा प्रेमप्रसंग चाहत्यांसमोर स्पष्ट दिसतोय. दिवाळीच्या सणानिमित्त, पूजा बिरारीने आपल्या फॅन क्लबसह सोशल मीडियावर लक्ष्मीपूजनाचा फॅमिली फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये पूजा आई-बाबांबरोबर पारंपरिक पोशाखात प्रचंड आनंदित आणि खूश दिसते. फोटोवर चाहत्यांनी प्रेमाच्या भरभराटीचे कमेंट्स केले, हजारो लाइक्स दिले आणि अनेकांनी तिच्या सौंदर्याचे कौतुक केले. पण या फोटोवर नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले ते म्हणजे सोहम बांदेकरची कमेंट.
सोहमने फोटोवर दिवाळीच्या शुभेच्छा देत हार्ट इमोजी पोस्ट केले, ज्यामुळे दोघांचा ऑनलाईन रोमँस स्पष्टपणे दिसून आला. यावर पूजा बिरारीनेही रिप्लाय करत हार्ट इमोजी टाकला. या छोट्या पण रोमँटिक संवादामुळे सोशल मीडियावर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणि चाहत्यांचे प्रेम आणखी वाढले आहे. चाहत्यांनी या पोस्टवरून दोघांच्या नात्याबाबत कौतुक व्यक्त केले आहे. काहींनी लिहिले, “तुमचा प्रेमप्रसंग खूपच गोड आहे!”, “सारा आणि सोहमची जोडी परफेक्ट आहे”. तर काहींनी विनोदी टिप्पण्या करून मजेशीर स्वरूपात प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या सर्व चर्चांमुळे दोघांचा रिलेशन फक्त गुपचूप नाही तर खुल्या पद्धतीने सोशल मीडियावर प्रकट झाल्याचे दिसते.
सोहम आणि पूजाच्या या क्रियांनी स्पष्ट केले आहे की, दोघांचा नातं फक्त व्यक्तिगत नाही तर दोघांमध्ये आदर, प्रेम आणि सामंजस्य देखील आहे. चाहत्यांचे लक्ष आता फक्त या गोष्टीकडे आहे – दोघे कधी लग्न करणार आहेत? सोशल मीडिया आणि मीडिया वृत्तांवर या जोडप्याबद्दल सतत चर्चा रंगत आहे आणि उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
FAQ
सोहम आणि पूजा बिरारीचा रिलेशन किती काळाचा आहे?
दोघे काही वर्षांपासून रिलेशनमध्ये आहेत आणि लवकरच लग्नाच्या तयारीत आहेत.
सोशल मीडियावर चर्चा का रंगली आहे?
दिवाळीच्या फॅमिली फोटोवर सोहमने हार्ट इमोजी कमेंट केले आणि पूजाने त्यावर रिप्लाय दिल्यामुळे दोघांचा ऑनलाईन रोमँस प्रकट झाला.
दोघांनी लग्नाबाबत काही अधिकृत घोषणा केली आहे का?
अद्याप अधिकृतपणे काहीही जाहीर केलेले नाही, मात्र चाहत्यांची उत्सुकता प्रचंड आहे.