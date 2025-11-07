English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोलापूरची ‘अंजली बाई’ मरणाशी दोन हात करून आज अभिनेत्री बनली! स्वतःचं जीवनपट पाहून भारावली

Anjali Bai - Akash in south movie : सोशल मीडियावर गाजलेली सोलापूरची जोडी आकाश-अंजली आता रुपेरी पडद्यावर झळकणार असून, त्यांची खरी कहाणी प्रेक्षकांना भावूक करणार आहे.  

Intern | Updated: Nov 7, 2025, 06:23 PM IST
कन्नड सिनेसृष्टी सध्या जोरात भरारी घेत आहे. KGF आणि कांतारा सारख्या सुपरहिट चित्रपटांनंतर आता या उद्योगाने नवीन दिशा पकडली आहे. अशाच पार्श्वभूमीवर नुकताच एक नवा कन्नड सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, या चित्रपटाचं महाराष्ट्राशी एक खास कनेक्शन आहे. कारण या सिनेमात सोलापूरमधील रील स्टार कपल आकाश नारायणकर आणि अंजली शिंदे यांची खरी प्रेमकहाणी पडद्यावर आणण्यात आली आहे. या जोडप्याने सोशल मीडियावर तयार केलेल्या मजेशीर रील व्हिडीओंनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. त्यांचा प्रेमळ आणि प्रेरणादायी प्रवास आता रुपेरी पडद्यावर दिसतो आहे. ‘लव्ह यू मुद्दू’ या नावाचा हा कन्नड सिनेमा ७ नोव्हेंबरला प्रदर्शित झाला आहे. रेश्मा लिंगराजप्पा, सिद्दू मूलीमनी आणि तबला नानी हे कलाकार या सिनेमात प्रमुख भूमिकेत झळकले आहेत.

प्रेम, संघर्ष आणि आशेची गोष्ट

सोलापूरमधील हे तरुण जोडपं लग्नानंतर काही महिन्यांतच मोठ्या संकटाला सामोरं गेलं. अंजलीचा भीषण अपघात झाला आणि त्यादरम्यान तिच्या मेंदूत ब्रेन ट्युमर असल्याचं समोर आलं. तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि तिचे प्राण वाचले, मात्र तिच्या शरीराच्या उजव्या बाजूला पॅरलिसीस झाला. अशा कठीण काळातही आकाशने तिचा हात सोडला नाही. तिच्या सोबत खंबीरपणे उभा राहत तिला मानसिक बळ दिलं. आज दोघेही एकत्र मजेशीर आणि प्रेरणादायी रील्स बनवतात. त्यांच्या व्हिडिओंमधून प्रेम, नात्याचं खरं समर्पण आणि सकारात्मकतेचा संदेश मिळतो. त्यांच्या संघर्षातून आणि जिद्दीमुळे हजारो लोकांना प्रेरणा मिळते.

रुपेरी पडद्यावर झळकली सोलापूरची गोष्ट

दिग्दर्शक कुमार यांनी या जोडप्याची कहाणी ऐकून त्यावर सिनेमा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या आयुष्यावर आधारित ‘लव्ह यू मुद्दू’ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो आहे. अंजली आणि आकाश हे दोघे सिनेमाच्या प्रीमियरला उपस्थित होते. आपलीच कथा मोठ्या पडद्यावर पाहताना दोघेही भावूक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले. थिएटरमधील प्रेक्षकांनीही उभं राहून टाळ्यांच्या गजरात या जोडप्याचं स्वागत केलं. अंजली आणि आकाश यांनी सांगितलं, 'आपल्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीची साथ कधीही सोडू नका. तीच आयुष्याची खरी ताकद असते.' सोशल मीडियावर सध्या या जोडप्याचं कौतुकाचा वर्षाव होत असून, अनेक जण त्यांना “खऱ्या प्रेमाचं उदाहरण” म्हणत गौरवत आहेत.

FAQ
'लव्ह यू मुद्दू’ हा सिनेमा कोणत्या भाषेत प्रदर्शित झाला आहे?
हा सिनेमा कन्नड भाषेत प्रदर्शित झाला असून, तो सोलापूरच्या जोडप्याच्या खऱ्या आयुष्यावर आधारित आहे.

या सिनेमात दाखवलेलं जोडपं कोण आहे?
या सिनेमात सोलापूरमधील रील स्टार कपल आकाश नारायणकर आणि अंजली शिंदे यांच्या प्रेमकथेवर आधारित कथा दाखवण्यात आली आहे.

या सिनेमाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?
‘लव्ह यू मुद्दू’ या सिनेमाचं दिग्दर्शन कुमार यांनी केलं असून, प्रमुख भूमिकेत रेश्मा लिंगराजप्पा, सिद्दू मूलीमनी आणि तबला नानी दिसतात.

About the Author
