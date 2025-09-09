English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'नाटकांमधून मिळाली काही अव्यक्त नाती; नीना कुळकर्णींची पोस्ट चर्चेत'

Neena Kulkarni : नीना कुळकर्णी यांनी सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी आशा काळे, आशालता वाभगावकर, काशीनाथ घाणेकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबतचे दुर्मिळ फोटो शेअर केले असून, त्यांची ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

Intern | Updated: Sep 9, 2025, 04:56 PM IST
'नाटकांमधून मिळाली काही अव्यक्त नाती; नीना कुळकर्णींची पोस्ट चर्चेत'

मराठी चित्रपटसृष्टी व रंगभूमीवर आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुळकर्णी (Neena Kulkarni) या रसिकांच्या मनात आजही खास स्थान राखून आहेत. अस्तित्व, बाजीराव मस्तानी, गांधारी, नटसम्राट यांसारख्या चित्रपटांपासून ते चारचौघी, गुंतता हृदय हे, असेन मी नसेन मी यांसारख्या नाटकांपर्यंत त्यांचा प्रवास उल्लेखनीय ठरला आहे. हिंदी मालिका आणि आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्समध्येही त्यांनी ठसा उमटवला. परंतु त्यांना खरी ऊर्जा आणि प्रेरणा रंगभूमीमधूनच लाभली, हे त्या नेहमी सांगतात. अलीकडेच नीना कुळकर्णींनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी आशा काळे, आशालता वाभगावकर, काशीनाथ घाणेकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबतचे दुर्मिळ क्षण फोटोंच्या रूपाने उलगडले. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतील सुरुवातीच्या आठवणी, सहकलाकारांशी जुळलेली नाती आणि रंगभूमीची अपूर्व देणगी याविषयी भावनिक शब्दांत लिहिलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरुवातीचा नाट्यप्रवास

नीना आठवतात '१९७० मध्ये गुंतता हृदय हे या नाटकासाठी माझी निवड झाली होती. यात मी आशा काळे (महानंदा) आणि डॉ. काशीनाथ घाणेकर (बाबुल) यांच्या मुलीची भूमिका साकारली. तब्बल पाच वर्षं हे नाटक करताना मी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. या प्रवासात आशाताईंशी इतकं आपुलकीचं नातं जडलं की ते आजवर टिकून आहे.'
त्यानंतर रंगभूमी त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाली. प्रत्येक भूमिकेतून त्यांना नवे अनुभव, नवे गुरू आणि नवी नाती लाभली.

आशा काळेंबरोबरचं नातं

आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी विशेषतः आशा काळेंबद्दलचा आपुलकीचा उल्लेख केला. 'आशाताई माझ्या घरच्या आहेत असंच वाटतं. अलीकडेच त्या असेन मी नसेन मी हे नाटक पाहायला आल्या. घरची माणसं जेव्हा आपलं काम पाहतात तेव्हा मनातल्या मनात किती घालमेल होते, हे कलाकारांनाच समजतं. आशाताईंनी नाटकानंतर मला जवळ घेतलं आणि चेहऱ्यावरून हात फिरवला. त्या क्षणी जाणवलं की मी खूप भाग्यवान आहे.'

दिग्गजांचा सहवास – रंगभूमीची देणगी

त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी रंगभूमीवर लाभलेल्या अनमोल नात्यांची यादी मांडली. 'आशा काळे, आशालता वाभगावकर, पद्मा चव्हाण, मालती पेंढारकर, अरुण सरनाईक, मंदाकिनी भडभडे, मधुकर तोरडमल… अशा कित्येक नावांचा सहवास मिळाला. विजया मेहता यांचं व्यक्तिमत्त्व माझ्या अभिनय प्रवासाचा सर्वोच्च ठरलं. त्यांच्या मार्गदर्शनाने माझी कला अधिक परिपक्व झाली.'

जुन्या आठवणींचा उजाळा

नुकत्याच झालेल्या असेन मी नसेन मी या नाटकामुळे त्यांना पुन्हा जुन्या सहकलाकारांना भेटण्याचा योग आला. 'सुमनताई धर्माधिकारी नाटकाला आल्या होत्या. ९० वर्षांच्या पुढे असूनही त्यांचा उत्साह पाहून मन भारावून गेलं. आठवीत असताना मी त्यांच्या सोबत चांदणे शिंपीत जा या नाटकात काम केलं होतं. जरी माझ्याकडे त्यांचे फोटो नसले तरी त्या आठवणी कायम मनात कोरलेल्या आहेत.'
रंगभूमीने दिलेली शाश्वत नाती. आपल्या पोस्टच्या शेवटी त्या म्हणतात, “ही नाती, ही आपुलकी, हे प्रेम आणि कौतुक हे सर्व मला रंगभूमीमुळे लाभलं. ही जाणीव झाली की मन भरून येतं. कलाकार म्हणून मिळालेलं हे नात्यांचं देणं माझ्यासाठी सर्वात मोठं बक्षीस आहे.”नीना कुळकर्णींच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी त्यांच्या आठवणींना सलाम केला तर काहींनी त्यांच्यासोबतचे स्वतःचे अनुभव शेअर केले. रंगभूमीने कलाकारांना दिलेली ही नाती किती अमूल्य आहेत, याचा प्रत्यय त्यांच्या पोस्टमधून सर्वांनाच आला.

FAQ

नीना कुळकर्णी यांनी अभिनयाची सुरुवात कुठून केली?
उत्तर : नीना कुळकर्णी यांनी अभिनयाची सुरुवात रंगभूमीवरून केली. त्यांचे पहिलं नाटक गुंतता हृदय हे (१९७०) होते, ज्यात त्यांनी आशा काळे आणि डॉ. काशीनाथ घाणेकर यांच्यासोबत काम केलं.

नीना कुळकर्णींची अलीकडील सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत का आली?
उत्तर : त्यांनी आशा काळे, आशालता वाभगावकर, काशीनाथ घाणेकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबतचे जुने फोटो शेअर केले आणि रंगभूमीने दिलेल्या नात्यांविषयी भावनिक आठवणी व्यक्त केल्या. त्यामुळे त्यांची पोस्ट चर्चेत आली.

नीना कुळकर्णी रंगभूमीबद्दल काय म्हणतात?
उत्तर : त्यांच्या मते, रंगभूमीने त्यांना केवळ करिअरच नाही तर शब्दांविना व्यक्त होणारी, आपुलकीची आणि प्रेमाची अमूल्य नाती दिली. हीच नाती त्यांच्यासाठी सर्वात मोठं बक्षीस आहेत.

About the Author
Tags:
Neena KulkarniMarathi Actresstrending news

इतर बातम्या

कुर्डू मुरुम प्रकरणावरून मुख्यमंत्री अजित पवारांवर नाराज?...

महाराष्ट्र बातम्या