English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'अभिनयवर काही जणांनी टीका केली...'; 'उत्तर' दिग्दर्शकाने दिली प्रतिक्रिया

'उत्तर' सिनेमाच्या दिग्दर्शक क्षितीज पटवर्धन यांनी अभिनय बेर्डेच्या अभिनयावर झालेल्या टीकेला उत्तर देत सोशल मीडियावर एक स्पष्टीकरण पोस्ट केली आहे. पोस्टमध्ये त्यांनी इंडस्ट्रीतील गुप्त बाजू उघड केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 08:00 PM IST
'अभिनयवर काही जणांनी टीका केली...'; 'उत्तर' दिग्दर्शकाने दिली प्रतिक्रिया

मराठी सिनेमा उद्योगात नवा सूरू होणारा अभिनेता अभिनय बेर्डे आणि अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे यांचा सिनेमा 'उत्तर' 12 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. भावनिक आणि सामाजिक मुद्दयांवर आधारित या सिनेमाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे. सिनेमाच्या प्रमुख भूमिका आणि कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय यामुळे सिनेमाला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या सिनेमाचे दिग्दर्शक क्षितीज पटवर्धन यांनी अभिनय बेर्डेविषयी मनातील भावना एक सोशल मीडिया पोस्टद्वारे व्यक्त केल्या आहेत. अभिनय बेर्डेवरील टीका आणि नकारात्मक टिप्पण्यांवर ते खुलासा करत म्हणाले की, 'आम्ही 'उत्तर' सिनेमा तयार करत असताना काही लोकांनी अभिनयच्या कास्टिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि त्यावर टीका केली. सोशल मीडियावर विशेषतः इंडस्ट्रीतील काही लोकांनी त्याला 'अभिनय' शब्दावर कोटी करून, 'तुला हे जमत नाही', 'तुला हे करणे शक्य नाही' असं म्हणत त्याच्यावर टीका केली. पण आम्ही दोघेही शांत राहिलो आणि त्यावर लक्ष दिलं नाही.'

अभिनय बेर्डेची मेहनत आणि त्याचे यश

क्षितीज पटवर्धन आपल्या पोस्टमध्ये पुढे सांगतात, "सिनेमा प्रदर्शित होण्यापूर्वीच अभिनय बेर्डेने कठोर मेहनत केली. त्याने दहा महिने निनाद पात्रावर काम केलं, त्याच्या शारीरिक सृष्टीपासून ते संवाद आणि वागण्यावर सुद्धा लक्ष दिलं. त्याने १२-१३ किलो वजन कमी केले आणि आपली शारीरिक आणि मानसिक तयारी सुधारली. त्याची मेहनत आणि त्याच्या चेहऱ्यावर दिसणारी मेहनत प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली.

जेव्हा 'उत्तर' सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि सिनेमाच्या गर्दीतून 'नन्या superb!' अशा आदर्श आरोळी ऐकली, तेव्हा आम्ही दोघेही एकमेकांकडे पाहिलं आणि हसलो. लोकांच्या प्रतिसादात त्याला इतकं प्रेम मिळालं की, आम्हाला याचं महत्त्व समजलं. अनेक महिलांनी त्याच्याशी बोलता बोलता रडायला सुरुवात केली आणि एका खास क्षणी मी या भावुकतेला टिपत राहिलो."

टीकेला दिलं उत्तर: एक दिग्दर्शकाची भावना

दिग्दर्शक क्षितीज पटवर्धन पुढे म्हणाले, 'सर्वांनी पाहिलं की अभिनय बेर्डेने किती खूप मेहनत घेतली आहे. त्याच्या कामाचे आज चांगले शब्द वापरले जात आहेत. सिनेमा प्रदर्शित होऊन दोनच दिवस झाले आणि मराठीतले नामांकित दिग्दर्शक त्याच्या कामाची प्रशंसा करत आहेत. त्याला 'डिस्कव्हरी' म्हणून गौरवण्यात येत आहे. प्रेक्षक त्याला आपला घरचाच मुलगा मानतात आणि त्याच्या कामावर खुश आहेत.'

नवा पिढीचा नायक: अभिनय बेर्डेची यशस्वी सुरुवात

'उत्तर' सिनेमात अभिनय बेर्डेने एक युवा इंजिनिअर निनादची भूमिका निभावली आहे. क्षितीज पटवर्धन यांनी याबाबत सांगितलं की, त्यांना एक 'टिपिकल पुणेरी मराठी मुला'च्या रूपात नवीन नायक उभा करायचा होता. त्यांचा मुख्य उद्देश होता, मराठी चित्रपट उद्योगात अशा नायकाची आवश्यकता दाखवणे जो भविष्यात दीर्घकाळ काम करू शकतो. 'हे नायक, ज्याचं व्यक्तिमत्त्व प्रेक्षकांना अपील करतं, हा एक नवा दृष्टिकोन आहे. आम्हाला असं नायक दाखवायचं होतं, जो केवळ चित्रपटांमध्ये नव्हे, तर जीवनातील विविध स्तरांवर प्रगती करू शकतो. त्याची ही सुरुवात आहे,' अशी भावना क्षितीज पटवर्धन यांनी व्यक्त केली.

अभिनय बेर्डेची वयाच्या तुलनेत प्रगल्भता

सिनेमाच्या गडबडीतून आणि आनंदाच्या क्षणांमध्ये, क्षितीज पटवर्धन यांनी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट सांगितली आहे. 'तू सत्तावीस वर्षांचा आहेस, पण तुझ्या बोलण्याच्या पद्धतीत एक सत्तरीच्या व्यक्तीचा अनुभव जाणवतो. 'तुझ्यावर लोकं एवढं प्रेम करतात, याचाही बाकीच्यांना त्रास होईल' असं म्हटलं, तेव्हा त्याने उत्तर दिलं, 'आपल्या क्षेत्रात एकतर उगवता सूर्य किंवा मावळता सूर्य असतो. दुपारी 12 चा कोणाला नको असतो!' त्याने वयाच्या तुलनेत खूप प्रगल्भ विचार केले आहेत.'

संयम आणि तयारीची महत्त्वाची भूमिका

आखरीत, क्षितीज पटवर्धन म्हणाले, 'अभिनय बेर्डेने सिनेमाच्या प्रक्रियेतील ताण, कठीण वेळ आणि मेहनत जशा प्रकारे हाताळली आहे, त्याची प्रशंसा केली पाहिजे. त्याच्यात असलेली शक्ती, संयम आणि तयारी त्याला अत्यंत कमी लोकांना मिळालेली आहे. त्यामुळेच त्याच्या यशातला दुवा पाहून, मला खात्री आहे की अभिनय बेर्डे येत्या काळात मराठी चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण नायक म्हणून स्थापित होईल.'
अशाप्रकारे, अभिनय बेर्डे आणि त्याच्या दिग्दर्शक क्षितीज पटवर्धन यांचे नवे पर्व 'उत्तर' सिनेमा दर्शवतो की, मेहनत आणि संयमाच्या आधारावर कोणत्याही नायकाची निर्मिती केली जाऊ शकते. अभिनय बेर्डेच्या या यशाच्या पावलावर अधिक प्रकाश पडेल आणि तो मराठी सिनेमा उद्योगात दीर्घकाळ टिकेल, याची आशा आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
marathi actorAbhinay Berdeentertainment newsEntertainmententertainment news in marathi

इतर बातम्या

आईची माया अशीच असते! काच मानेत अडकली, रक्तबंबाळ अवस्थेतही ज...

भारत