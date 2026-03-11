English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • कधी पैसे मिळाले नाहीत, तर कधी फक्त क्रेडिटच... : श्रेयाच्या घोषालने Music Industry बद्दल असं का म्हणाली?

'कधी पैसे मिळाले नाहीत, तर कधी फक्त क्रेडिटच...' : श्रेयाच्या घोषालने Music Industry बद्दल असं का म्हणाली?

श्रेयाच्या या बोलण्यामुळे म्युझिक इंडस्ट्रीतील जुन्या नियम आणि कलाकारांचे हक्क पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 08:18 AM IST
'कधी पैसे मिळाले नाहीत, तर कधी फक्त क्रेडिटच...' : श्रेयाच्या घोषालने Music Industry बद्दल असं का म्हणाली?

Shreya Ghoshal: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय गायिका श्रेय घोषाल हिने अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये म्युझिक इंडस्ट्रीबद्दल धक्कादायक खुलासे केले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत ‘मनवा लागे’, ‘तेरी मेरी’, ‘बरसो रे’, ‘साथिया’, ‘मेरे ढोलना’, ‘हसी’, ‘चिकनी चमेली’ यांसारखी अनेक हिट गाणी देणाऱ्या श्रेयाने या मुलाखतीत इंडस्ट्रीतील जुनी व्यवस्था आणि गायिकांना भेडसावलेल्या अडचणींचा उलगडा केला.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेय अलीकडेच उद्योजक राज शमानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होत्या. या मुलाखतीत त्यांना 2013 हे वर्ष त्यांच्या करिअरमधील कठीण काळ का ठरले, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना श्रेय म्हणाल्या की त्या काळात गायक-गायिकांसोबत खूप वेगळ्या प्रकारे वागणूक केली जात होती. रॉयल्टीसाठी आवाज उठवल्यामुळे इंडस्ट्री दोन भागांत विभागली गेली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

श्रेयाचे विधान

श्रेय म्हणाल्या, 'म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये कोणतीही ठराविक नियमपुस्तिका नव्हती. त्यामुळे सिंगर्सना कोणताही करार दिला जात नव्हता, पैसे वेळेवर मिळत नव्हते, आणि अनेकदा गाण्यांमध्ये योग्य क्रेडिटही मिळत नव्हतं. त्या गाण्यावर आमचा कोणताही हक्क नसल्यासारखं वातावरण होतं.” त्या पुढे म्हणाल्या, 'कधी पैसे दिले जात नव्हते, तर कधी क्रेडिटही दिलं जात नव्हतं. गाणं झाल्यावर काही देण-घेण नसल्यासारखं सांगितलं जायचं.'

श्रेयाने त्या काळात परफॉर्मर, गायक आणि संगीतकार यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागल्याचेही स्पष्ट केले. “त्या काळात योग्य न्याय मिळवणे खूप कठीण होते. कलाकारांना त्यांच्या मेहनतीचा फळ मिळत नव्हतं आणि अनेकदा त्यांची कामगिरी इतरांच्या नावावर नोंदली जात असे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

2013 नंतर परिस्थितीत बदल

श्रेय घोषालने सांगितले की 2013 हे वर्ष सिंगर्ससाठी टर्निंग पॉइंट ठरले. त्या वेळी कलाकारांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली आणि त्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये काही सकारात्मक बदल दिसू लागले. कलाकारांच्या रॉयल्टीसाठी सुरू झालेल्या लढ्यामुळे पुढील पिढीच्या सिंगर्ससाठी कामकाज अधिक सुव्यवस्थित झाले. तिने असेही म्हटले की, फिल्मी पाठबळाशिवाय स्वतःचा मार्ग तयार करणाऱ्या कलाकारांचा तिला मोठा आदर आहे. कारण त्यांनी अनेक अडचणींचा सामना करून स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे. त्याचबरोबर, तिने पुढे म्हटलं की ही बदल प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे आणि कलाकारांनी आपले हक्क जाणून घेतले पाहिजेत.

श्रेयाच्या या वक्तव्यामुळे म्युझिक इंडस्ट्रीतील जुनी पद्धत, गायिकांना मिळणारे हक्क आणि इंडस्ट्रीतील बदलांबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला सुरूवात झाली आहे. सोशल मीडियावरही तिच्या खुलास्यामुळे प्रेक्षक आणि कलाकार यांच्यात मोठा संवाद रंगला आहे. अनेकांनी श्रेयाच्या धाडसी वक्तव्याचे स्वागत केले असून, इंडस्ट्रीत सुधारणा व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Shreya GhoshalBollywood music industrymusic industry issuessingers rightsShreya Ghoshal interview

इतर बातम्या

'रामदास आठवलेंना बिग बॉसमध्ये पाठवा', उषा नाडकर्ण...

मनोरंजन