'कधी कधी खूप भांडलो तरीही..' आदिनाथ कोठारेने वडिलांशी नात्यावर व्यक्त केली भावना; म्हणाला…

Adinath Kothare Talks About his Father : मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आदिनाथ कोठारेने अलीकडेच मालिकांमध्ये आपले पदार्पण केले आहे. या नवीन मालिकेच्या प्रमोशन दरम्यान त्यांनी आपल्या वडिलांबद्दल, महेश कोठारे यांच्याबद्दलही खुलून माहिती दिली आहे.

Sep 16, 2025
मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता आदिनाथ कोठारे सध्या त्यांच्या नवीन मालिके 'नशीबवान'मुळे प्रचंड चर्चेत आहेत. ही मालिका सोमवारी, 15 सप्टेंबरपासून 'स्टार प्रवाह'वर प्रेक्षकांच्या भेटीस आली असून, प्रेक्षकांना आदिनाथची कामगिरी आणि कथा दोन्हीच खूप आवडत असल्याचे दिसून येतेय. मालिकेच्या प्रमोशनच्या दरम्यान आदिनाथने दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या कुटुंबाबद्दल आणि विशेषतः वडिलांबरोबरच्या नात्याबद्दल खुलासा केला. आदिनाथला विचारण्यात आले, 'जेव्हा तुम्ही ही मालिका करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तुमच्या वडिलांची प्रतिक्रिया काय होती?' यावर आदिनाथ म्हणाला, 'आम्ही सर्वजण एकत्र बसून सर्व निर्णय घेतो. फक्त कामाच्या बाबतीत नाही, तर आयुष्यातील इतर कुठल्याही गोष्टीत अडचण आली तरी माझे आई-वडील नेहमी माझ्याबरोबर असतात.' त्याने आणखी खुलासा करत सांगितले, 'वडिलांबद्दल बोलायचं झालं, तर आम्ही फक्त वडील आणि मुलगा नसून मित्रांसारखे आहोत. आम्ही खूप भांडतो, आमच्यात वादही होतात पण तितक्याच मजाही करतो. आमचं नातं इतकं खास आहे की आम्ही एकमेकांसोबत संवाद साधतो आणि एकमेकांचे निर्णय आदराने घेतो.' खास लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, या संस्थेच्या निर्मितीतील 'नशीबवान' मालिकेतून आदिनाथने मालिकाविश्वात पदार्पण केले आहे. ही मालिका त्यांच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मुलाखतीत आदिनाथला आणखी विचारले गेले की, मालिकेत काम करण्यासाठी इतका वेळ का घेतला? त्यावर आदिनाथ म्हणाला, 'मी काही ठरवून काम करत नाही. जशी चांगली कलाकृती येते, तशी संधी मला मिळते आणि त्यामध्ये मी काम करतो. माझ्यासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक घरातील गृहिणींचं मन जिंकण्यासाठी नशीब लागतं, आणि जर मला 'नशीबवान'मधील रुद्रप्रताप घोरपडेची भूमिका करून ते साध्य करता आलं, तर मी स्वतःला नक्कीच नशीबवान समजेन.' त्याने मालिकेतील आपल्या भूमिकेबद्दलही सांगितले की, ही भूमिका त्याच्यासाठी एक आव्हान असून, प्रेक्षकांना रुद्रप्रतापच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी जाणीव करून देण्यासाठी त्याने पूर्ण मेहनत घेतली आहे. आदिनाथने असा दावा केला की, ही भूमिका त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीतील एक स्मरणीय टप्पा ठरणार आहे. नशीबवान’ मालिकेत आदिनाथच्या कामगिरीबरोबरच कथानक आणि इतर कलाकारांच्या अभिनयालाही प्रेक्षकांकडून चांगलीच दाद मिळत आहे. सध्या सोशल मीडियावर ही मालिका आणि आदिनाथच्या भूमिकेवर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आदिनाथ कोठारेने ‘नशीबवान’ मालिकेत काम करण्यासाठी इतका वेळ का घेतला?

आदिनाथ म्हणाला की, ते ठरवून काम करत नाहीत. जशी चांगली कलाकृती येते, तशी संधी मिळते आणि त्यात ते काम करतात. त्यांना प्रत्येक घरातील प्रेक्षकांचं, विशेषतः गृहिणींचं मन जिंकणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे रुद्रप्रताप घोरपडेची भूमिका करून जर ते साध्य झालं, तर स्वतःला ते नशीबवान समजतील.

आदिनाथचे वडिलांबरोबर नाते कसं आहे?

आदिनाथ म्हणाला की, ते फक्त वडील आणि मुलगा नसून मित्रांसारखे आहेत. त्यांच्यात भांडणं होतात, वादही होतात, पण एकमेकांसोबत मजा आणि संवाद कायम आहे. सर्व महत्वाचे निर्णय कुटुंबासोबत बसून घेतले जातात आणि अडचणींमध्ये वडील कायम पाठिंबा देतात.

‘नशीबवान’ मालिकेत आदिनाथचा अनुभव कसा राहिला?

आदिनाथने सांगितले की, ही भूमिका त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहे, पण त्यांना ती पूर्ण आनंद देणारी वाटली. मालिकेत काम करताना त्यांनी आपल्या अभिनयाचा पूर्ण उपयोग केला आणि प्रेक्षकांना रुद्रप्रतापच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी जाणीव करून दिली.

