धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीबाबत मुलगा सनी देओलने दिलं मोठं अपडेट; चाहत्यांना केली खास विनंती

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ आणि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सध्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. वयाच्या 89व्या वर्षीही धर्मेंद्र सक्रिय असले तरी, मागील काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबतची ही बातमी समोर आल्यानंतर संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये आणि चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून त्यांच्या लवकर प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना सुरू केल्या आहेत. अनेकांनी 'गेट वेल सून धर्मेंद्रजी' या हॅशटॅगसह पोस्ट्स शेअर करत आपल्या आवडत्या अभिनेत्याबद्दलची आपुलकी व्यक्त केली आहे.
धर्मेंद्र यांचा मुलगा आणि लोकप्रिय अभिनेता सनी देओल यांनी आपल्या वडिलांच्या तब्येतीबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. ‘टीम सनी देओल’च्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे 'धर्मेंद्रजींची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ऑब्झर्व्हेशनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. त्यांच्या उपचारांबाबत आणि तब्येतीच्या स्थितीबद्दल कोणतीही महत्त्वाची माहिती मिळाल्यास ती वेळोवेळी माध्यमांद्वारे कळवण्यात येईल.' टीमने पुढे सर्व चाहत्यांना आणि माध्यमांना अफवा पसरवू नये अशी नम्र विनंती केली आहे. 'आपण सर्वजण धर्मेंद्रजींवर प्रेम करता, हे आम्हाला माहीत आहे. पण कृपया त्यांच्या प्रकृतीसंबंधी चुकीच्या बातम्या किंवा अफवा पसरवू नका. आम्ही आपल्याला विनंती करतो की त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करा आणि आमच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करा.' या निवेदनानंतर धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचं संकेत मिळाले आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीची माहिती मिळाल्यानंतर बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या कलाकारांनी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. त्यातच बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान यांनीदेखील 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास ब्रीच कँडी रुग्णालयात भेट दिली. शाहरुख यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यही उपस्थित होते. त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या आरोग्याविषयी माहिती घेतली आणि त्यांच्या लवकर प्रकृती सुधारण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. शाहरुख खान नेहमीच धर्मेंद्र यांना आपल्या प्रेरणास्थानासारखं मानतात. अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या विनम्रतेचं आणि व्यक्तिमत्त्वाचं कौतुक केलं आहे. म्हणूनच त्यांनी स्वतः रुग्णालयात भेट देत धर्मेंद्र यांना धीर देण्याचा निर्णय घेतला.
धर्मेंद्र हे बॉलिवूडमधील सर्वात आदरणीय आणि लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या ‘शोले’, ‘यादों की बारात’, ‘धरम वीर’, ‘ड्रीम गर्ल’, ‘सीता और गीता’ यांसारख्या चित्रपटांनी अनेक दशकं चाहत्यांच्या मनावर राज्य केलं आहे. म्हणूनच त्यांच्या प्रकृतीची बातमी समजताच चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून प्रार्थना सुरू केल्या आहेत. अनेकांनी त्यांच्या जुन्या फोटोंसह पोस्ट लिहीत म्हटलं आहे 'ही-मॅन ऑफ बॉलिवूड लवकर बरे व्हा, आम्ही सगळे तुमच्यासोबत आहोत!' बॉलिवूडमधील इतर कलाकार सलमान खान, हेमा मालिनी, बॉबी देओल, आणि अभय देओल यांनीही सोशल मीडियावरून धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीबाबत अपडेट्स शेअर करत लवकर बरे होण्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
FAQ
धर्मेंद्र सध्या कुठे दाखल आहेत?
धर्मेंद्र सध्या मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल असून त्यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.
त्यांच्या प्रकृतीबाबत सनी देओलने काय सांगितले?
सनी देओलच्या टीमनं सांगितलं आहे की धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर आहे, मात्र त्यांना अजून निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे. तसेच चाहत्यांनी अफवा पसरवू नये आणि त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
कोणकोणत्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी धर्मेंद्रची भेट घेतली?
धर्मेंद्र यांची प्रकृती विचारण्यासाठी बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान स्वतः रुग्णालयात गेले होते. याशिवाय इतर काही कलाकारांनीही त्यांच्या आरोग्याबाबत चौकशी केली असल्याचं समजतं.