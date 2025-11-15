English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालची मशीद भेट चर्चेत; झहीर 'धर्म बदलण्यासाठी नव्हे, तर…'

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal : सोनाक्षीनं सांगितलं की अबुधाबी ट्रिप खास आहे, कारण ती पहिल्यांदाच मशीदीला भेट देणार आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 15, 2025, 06:16 PM IST
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालची मशीद भेट चर्चेत; झहीर 'धर्म बदलण्यासाठी नव्हे, तर…'

बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चेत असलेल्या आणि क्यूटेस्ट कपलमध्ये गणल्या जाणाऱ्या सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांची जोडी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. त्यांच्या नात्यातील आंबट-गोड नोकझोक आणि एकमेकांवरील प्रेम सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यापासून सोनाक्षीला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला असला, तरी या कपलने आपल्या नवीन व्लॉगद्वारे सर्वांनाच गोड उत्तर दिलं आहे.

अबुधाबी टुरिझमचं निमंत्रण पहिल्यांदाच मशिदीची सफर

सोनाक्षीने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर एक डेली व्लॉग शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती पती झहीरसोबत अबुधाबी टूरिझमच्या निमंत्रणावर निसर्गसौंदर्य आणि स्थानिक संस्कृती एक्सप्लोर करताना दिसते. या व्लॉगमधील एक खास क्षण चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. सोनाक्षी उत्साहाने सांगते 'मी पहिल्यांदाच एखाद्या मशिदीत जाणार आहे. मी अनेक मंदिरे आणि चर्चना भेट दिली आहे, पण मशीद पाहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.' तिच्या या उत्साहावर झहीरने लगेच मिश्किल प्रतिक्रिया देत वातावरण हलकं केलं.

झहीरची हजरजबाबी कमेंट व्हायरल

झहीर म्हणाला  '

मी तिला धर्म परिवर्तन करण्यासाठी घेऊन जात नाहीये, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा.' यानंतर त्याने स्पष्ट केलं की ते दोघेही कोणत्याही धार्मिक कारणासाठी नव्हे, तर मशीद ही एक सुंदर वास्तू म्हणून पाहायला जात आहेत. झहीर म्हणाला 'जसं आपण मंदिर किंवा चर्च पाहायला जातो, तसं ही एक ऐतिहासिक जागा म्हणून आपण तिथं जातो आहोत.' यानंतर सोनाक्षीने जोरात घोषणा केली 'स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट जिंदाबाद!' कपलचा हा संवाद सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून नेटिझन्स झहीरच्या विनोदबुद्धीची आणि परिपक्व विचारांची दाद देत आहेत. अनेकांनी त्याला ‘ग्रीन फ्लॅग हजबंड’, ‘बेस्ट पार्टनर’ अशी प्रशंसात्मक टॅग्स दिले आहेत.

सात वर्षांच्या रिलेशननंतर केले लग्न

सोनाक्षी आणि झहीर जवळपास सात वर्षे गुपचूप रिलेशनशिपमध्ये होते. अखेर, 23 जून 2024 रोजी दोघांनी स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार लग्न करून आपले नाते अधिकृत केलं. लग्नानंतर काही काळ ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला असला, तरी त्यांच्या शांत, सकारात्मक आणि हजरजबाबी स्वभावामुळे आता ट्रोलर्सही त्यांचे फॅन्स बनत आहेत.
