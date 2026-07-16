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'मी राष्ट्रविरोधी नाही, मग मी गप्प का बसू?', सोनम वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ सोनाक्षी सिन्हा मैदानात

आता अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी सोनमला पाठिंबा दर्शवला आहे. दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हानेही तिच्या समर्थनार्थ एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे यामध्ये तिने सोनम वांगचुक यांच्यावर भाष्य केले आहे. व्हिडिओमधे सोनाक्षी सिन्हा सोनम वांगचुक यांच्यासंदर्भात काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST
'मी राष्ट्रविरोधी नाही, मग मी गप्प का बसू?', सोनम वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ सोनाक्षी सिन्हा मैदानात
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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