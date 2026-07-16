'मी राष्ट्रविरोधी नाही, मग मी गप्प का बसू?', सोनम वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ सोनाक्षी सिन्हा मैदानात

Sonakshi Sinha on Sonam Wangchuk Hunger Strike : कॉकरोच जनता पार्टीच्या निषेधार्थ सोनम वांगचुक अनिश्चित काळासाठी उपोषणावर मागील अनेक दिवसांपासून आहेत. मागील काही दिवसांपासून उपोषणावर असल्यामुळे त्याची प्रकृती घालावली आहे. देशातील अनेक राजकीय व्यक्तींनी त्यांच्या समर्थनात वक्तव्य केले होते. त्याचबरोबर काही प्रसिद्ध युट्यूबरने देखील त्यांच्या समर्थनात सोशल मिडियावर भाष्य केले आहे. आता अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी सोनमला पाठिंबा दर्शवला आहे. दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हानेही तिच्या समर्थनार्थ एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे यामध्ये तिने सोनम वांगचुक यांच्यावर भाष्य केले आहे. व्हिडिओमधे सोनाक्षी सिन्हा सोनम वांगचुक यांच्यासंदर्भात काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री सोनाक्षी म्हणाली की, "आज मी स्वतःला आवरू शकत नाही. सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल आपण सर्वजण जाणतो. तो 18 दिवसांपासून उपोषणावर आहे, तो कशासाठी उपोषण करत आहे? तो त्या मुलांच्या भविष्यासाठी लढत आहे, ज्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होताना त्याला दिसत आहे. ज्या मुलांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्यासाठी तो लढत आहे. तो अशा व्यवस्थेविरुद्ध लढत आहे, जी योग्यरित्या काम करत नाही. तुम्हाला माहीत आहे, मला माहीत आहे, आपल्या सर्वांना माहीत आहे." पुढे ती म्हणाली की, आपण त्यांना ओळखतो पण आपण त्यांना ओळखत नाही देशासाठी त्यांनी 18 दिवस अन्न खाल्लेले नाही, हे सर्व पाहून अजूनही सर्व लोक गप्प आहेत.
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पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, मला आता हे सगळं बघवत नाहीये, मी बसू शकत नाही. मला देशातील तरुणांचे अभिनंदन करायचे आहे की या लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. पण कोणी ऐकत का नाही? संवाद होत नाही कोणीच याबद्दल बोलत नाही आहे मग मी गप्प का बसू मी सुद्धा या देशाची नागरिक आहे आणि मलाही देशाचं भलं हवं आहे. मी राष्ट्रविरोधी नाही, मग मी गप्प का बसू? असे वक्तव्य सोनाक्षी सिन्हा हिने केले आहे. सोनम वांगचुक यांनी सांगितले होते की, मला माझा उपवास सोडायला सांगू नका. तुम्ही सरकारला विचारा की ते का बोलत नाहीत. ते याकडे लक्ष का देत नाहीत. सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सोनाक्षीने भाष्य केले आहे.
सोनाक्षी पुढे म्हणाली की, तुमचं बरोबर आहे, सर. मी तुम्हाला उपवास सोडायला सांगणार नाही. मला फक्त विचारायचं आहे की, हे कधी थांबणार? हे लोक मेल्यावर तुम्ही जागे होणार का? आणि त्याची जबाबदारी कोणाची असेल? जे काही घडत आहे ते योग्य नाही. मला वाटतं आपण आवाज उठवलाच पाहिजे. इतर कोणी डोळे उघडले किंवा नाही उघडले तरी, आपण डोळे उघडलेच पाहिजेत. जय हिंद. हा सोनाक्षीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे, आणि नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया देखील यावर पाहायला मिळत आहेत.