English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोनाली कुलकर्णीची रोमांचक सफारी; मसाई मारा आणि सेरेन्गेटीत नवऱ्यासोबत खास फोटो शेअर!

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी नुकतीच आफ्रिकेतील रोमांचक सफारीवर गेली असून, तिने मसाई मारा आणि सेरेन्गेटीच्या विस्तीर्ण मैदानांचा अनुभव घेतला. या सफारीमध्ये तिने निसर्गाच्या जवळच्या क्षणांचा आनंद लुटला आणि आफ्रिकेतील विविध वन्यजीवनाचे थेट दर्शन घेतले.

Intern | Updated: Oct 10, 2025, 03:56 PM IST
सोनाली कुलकर्णीची रोमांचक सफारी; मसाई मारा आणि सेरेन्गेटीत नवऱ्यासोबत खास फोटो शेअर!

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी नुकतीच आफ्रिकेतील रोमांचक सफारीवर गेली असून, तिने केनियातील मसाई मारा आणि टांझानियातील सेरेन्गेटी या जगप्रसिद्ध नॅशनल पार्क्सची सफर केली. या सफारीचा अनुभव तिने सोशल मीडियावर काही खास फोटो शेअर करून चाहत्यांबरोबर सादर केला. फोटो पाहता, सोनाली प्रचंड उत्साही आणि आनंदी दिसते, तर तिच्या नवऱ्याचीही उपस्थिती या फोटोंमध्ये लक्षवेधी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोमांचक सफारीचा अनुभव

मसाई मारा आणि सेरेन्गेटी या ठिकाणांना नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि थरारक वन्यजीवनासाठी प्रसिद्ध मानले जाते. या जंगलांमध्ये प्राणी मोकळेपणाने फिरतात, ज्यामुळे प्रवाशांना खऱ्या अर्थाने निसर्गाशी जवळीक अनुभवायला मिळते. तिने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये सोनाली आणि तिचा नवरा जीपमधून जंगल सफारीचा अनुभव घेताना दिसत आहेत. सफारीदरम्यान त्यांनी सिंह, हत्ती, चित्ते, झेब्रा आणि इतर अनेक वन्य प्राणी जवळून पाहिले. या अनुभवामुळे तिच्या चाहत्यांमध्येही आफ्रिकेतील निसर्गाचा आणि वन्यजीवनाचा अनुभव घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.

प्रवासाची आवड आणि अनुभव

सोनालीला प्रवासाची खूप आवड आहे. ती विशेषतः भारताबाहेरील विविध देशांमध्ये भटकंती करत असते आणि नवीन ठिकाणांचा शोध घेते. आफ्रिकेतील या सफारीने तिच्या प्रवासाच्या यादीत आणखी एक खास अनुभव जोडला आहे. याआधी सोनालीने जपान, इंग्लंड, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि दुबईसारख्या देशांमध्ये प्रवास केलेला आहे. ती सोशल मीडियावर चाहत्यांना तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अपडेट्स सतत देते, ज्यामुळे चाहत्यांना तिच्या प्रवासाचा आनंद थेट अनुभवता येतो.

वर्कफ्रंट आणि आगामी प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, सोनाली बऱ्याच काळापासून कोणत्याही सिनेमात झळकलेली नाही. तरीही तिचे चाहते तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आफ्रिकेतील सफारीतील फोटो शेअर करून तिने चाहत्यांना तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि प्रवासाबद्दल जवळून अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनाली कुलकर्णीच्या या सफारीने तिच्या चाहत्यांमध्ये प्रवासाची आणि साहसाची उत्सुकता वाढवली आहे. मसाई मारा आणि सेरेन्गेटीच्या जंगलांतील रोमांचक अनुभव आणि वन्यजीवनाचा थेट अनुभव तिच्या फोटोंमधून पाहायला मिळतो. तिचा हा अनुभव फक्त प्रवासप्रेमींना नाही तर नैसर्गिक सौंदर्याचे अनुभव घेणाऱ्यांनाही प्रेरणादायी ठरतो.

FAQ

सोनाली कुलकर्णीने कोणत्या ठिकाणी सफारी केली?

सोनाली कुलकर्णीने आफ्रिकेत केनियातील मसाई मारा आणि टांझानियातील सेरेन्गेटी या जगप्रसिद्ध नॅशनल पार्क्सची रोमांचक सफारी केली.

सफारी दरम्यान तिने काय अनुभवले?

सोनाली आणि तिचा नवरा जीपमधून जंगल सफारीचा अनुभव घेताना दिसले. त्यांनी सिंह, हत्ती, चित्ते, झेब्रा आणि इतर वन्य प्राणी जवळून पाहिले आणि आफ्रिकेतील नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव घेतला.

सोनालीची प्रवासाची आवड कशी आहे?

सोनालीला भारताबाहेरील विविध देशांमध्ये प्रवास करण्याची आवड आहे. आतापर्यंत तिने जपान, इंग्लंड, इंडोनेशिया, अमेरिका, दुबई यासारख्या अनेक देशांचा अनुभव घेतला आहे आणि तिचे हे प्रवासी क्षण ती सोशल मीडियावर चाहत्यांबरोबर शेअर करत असते.

About the Author
Tags:
actress Sonalee KulkarniSonalee Kulkarnitrending newsnewsMarathi Actress

इतर बातम्या

'शाहरुख खानसाठी म्हणायचं तर, जर दुबईत जन्नत आहे, तर ति...

मनोरंजन