Marathi News
40 व्या वर्षी दुसऱ्यांदा आई होणार सोनम कपूर, गुलाबी ड्रेसमध्ये दाखवला बेबी बंप, चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर 40 व्या वर्षी बनणार दुसऱ्यांदा आई. गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये बेबी बंप दाखवत शेअर केले फोटो.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 03:02 PM IST
Sonam Kapoor : बॉलिवूडची फॅशन क्वीन आणि स्टाईल आयकॉन म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री सोनम कपूर हिने गुरुवारी सर्वांना आनंदाची बातमी दिली. सोनमने इन्स्टाग्रामवर काही सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. यात ती हॉट-गुलाबी रंगाच्या वूलन सूटमध्ये दिसत आहे. मात्र, तिच्या स्टायलिश लूकपेक्षा जास्त चर्चा झाली ती तिच्या दिसू लागलेल्या बेबी बंपची.

फोटोंमध्ये सोनम स्वतःच्या बेबी बंपला प्रेमाने हात ठेवून पोज देताना दिसते. फोटोच्या कॅप्शनमध्ये तिने फक्त एकच शब्द लिहिला आहे. 'MOTHER'. हा शब्द पाहताच तिच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली आणि काही क्षणातच कमेंट सेक्शनमध्ये शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला.

दुसऱ्या प्रेग्नन्सीवर शिक्कामोर्तब?

सोनम कपूर आणि आनंद आहूजा यांनी मे 2018 मध्ये लग्न केले. 2022 मध्ये त्यांना पहिला मुलगा झाला वायु. काही महिन्यांपासून सोनमच्या दुसऱ्या प्रेग्नेंसीबद्दल चर्चा सुरु होती. ऑक्टोबरमध्ये ती दुसऱ्यांदा प्रेग्नेंट असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, मात्र सोनमने तेव्हा कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते.

आता मात्र, सोनमने स्वतः फोटो शेअर करत ही आनंदाची बातमी जाहीर केली असून चाहत्यांनीही तिचे मनापासून अभिनंदन केले आहे. तिच्या प्रेग्नन्सीची घोषणा करण्याच्या एक दिवस आधी सोनमने दोन ग्लॅमरस लुक्सचे फोटो शेअर केले होते आणि कॅप्शन दिले होते 'शादी के लिए तैयार… दो दिन और दो लुक जो मुझे पसंद आए!'

एका फोटोमध्ये सोनम निळ्या रंगाच्या ट्रेडिशनल साडीत दागिन्यांसह एलिगंट दिसत होती तर दुसऱ्या फोटोमध्ये ती मॉडर्न स्लीक आउटफिटमध्ये स्टायलिश अवतारात झळकत होती.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वर्कफ्रंट

सोनमला शेवटचे 2023 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘ब्लाइंड’ या क्राइम थ्रिलर चित्रपटात पाहिले गेले होते. शोमे मक्खीजा दिग्दर्शित या चित्रपटात तिने अंध पोलिस अधिकारी ही भूमिका साकारली होती, जी एका सीरियल किलरचा पाठलाग करते. सोनमच्या या भूमिकेचे खूप कौतुक झाले होते.

हा चित्रपट 2011 मधील एका कोरियन चित्रपटाचा हिंदी रिमेक होता. या चित्रपटात पुरब कोहली, विनय पाठक आणि लिलेट दुबे यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या होत्या.

सोनम ही दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर यांची मुलगी. तिने करिअरची सुरुवात संजय लीला भंसाळींच्या ‘ब्लॅक’ या चित्रपटात असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून केली.
2007 मध्ये तिने भंसाळींच्याच ‘सावरिया’ मधून अभिनयात पदार्पण केले.

FAQ

1. सोनम कपूरने प्रेग्नन्सीची घोषणा कशी केली?

सोनमने इन्स्टाग्रामवर हॉट-पिंक वूलन सूटमधील फोटो शेअर केले. फोटोंमध्ये तिचा बेबी बंप स्पष्ट दिसत होता आणि कॅप्शनमध्ये तिने फक्त “MOTHER” लिहिले.

2. सोनम कपूरच्या दुसऱ्या प्रेग्नन्सीबाबत आधीपासून चर्चा होती का?

होय. ऑक्टोबरपासून तिच्या दुसऱ्या प्रेग्नन्सीबाबत सोशल मीडियावर चर्चा होती, पण तेव्हा सोनमने काहीही कन्फर्म केले नव्हते.

3. सोनम कपूरचे लग्न कधी झाले?

सोनम कपूर आणि आनंद आहूजा यांनी मे 2018 मध्ये लग्न केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

