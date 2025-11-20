English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर दुसऱ्यांदा आई होणार असून तिने सोशल मीडियावर बेबी बंप दाखवणारे फोटो शेअर करत चाहत्यांसह गोड बातमी शेअर केली आहे.

Updated: Nov 20, 2025, 02:40 PM IST
सोनम कपूरच्या घरी दुसऱ्यांदा पाळणा हलणार, इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत दिली गोड बातमी

Sonam Kapoor Pregnancy News : बॉलिवूडची फॅशन क्वीन अभिनेत्री सोनम कपूर सध्या फारच चर्चेत आहे. सोनम कपूर पुन्हा एकदा आई होणार असल्याची आनंददायी बातमी समोर आली आहे. अभिनेत्रीने सोशल मिडीयावर एका पोस्ट च्या माध्यमातून चाहत्यांसह ही बातमी शेअर केली आहे. सोनम कपूरने काही फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात तिने आकर्षक अशा पॉट पिंक रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. या फोटोजमध्ये तिचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या पोस्टला तिने अत्यंत कमी आणि भावनिक शब्दात 'आई' असे कॅप्शन दिले आहे. 

दरम्यान ऑक्टोंबरमध्ये सोनम कपूर तिच्या दुसऱ्या बाळाला जन्म देणार आहे, अशा अफवा पसरल्या होत्या. त्यांनंतर आता अभिमनेत्रीने ही गोड बातमी शेअर केली आहे. अफवांमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, सोनम  तिच्या दुसऱ्या तिमाहीत होती. आता सोनम कपूर आणि तिचा पती आनंद आहुजा  चाहत्यांसह आनंद साजरा करत आहेत. तिने शेअर केलेल्या पोस्टमधील फोटोजचे आणि आकर्षक मॅटेरनिटी स्टाईलचे चाहत्यांनी भरभरून कौतूक केले आहे. यावरून ती आजही बॉलीवूड फॅशन ट्रेंड्समध्ये आगाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. 

 

सोनम आणि पती आनंद आहुजा यांच्या नात्याबद्दल बोलायचे झाले तर, दोघांनी अनेक वर्षांच्या डेटींगनंतर 2018 मध्ये लग्नगाठ बांधली. नंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये त्यांनी त्यांच्या पहिल्या बाळाला जन्म दिला आणि त्याचे नाव वायू ठेवले. आता सोनम  कपूर दुसऱ्यादा आई होणार आहे. चाहते अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी अधिक उत्सुक आहेत. सोनमने शेअर केलेल्या पोस्टवर कमेंट्स करत दुसऱ्यांदा आजोबा होणाऱ्या अनिल कपूरसह चाहत्यांनीही शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. 

अभिनेत्रीच्या वर्कफ्रंट बद्दल बोलायचे झाल्यास सोनम कपूरने 2005 मध्ये  संजय लीला भन्साळीच्या 'ब्लॅक' चित्रपटातून सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून करिअरची सुरुवात केली.  तिने 2007 मध्ये भन्साळींच्या रोमँटिक ड्रामा 'सावरिया 'मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर ती 'आय हेट लव स्टोरीज' आणि 'रांझना' यांसारख्या हिट चित्रपटांमध्ये दिसली. तिने 'भाग मिल्खा भाग', 'संजू', 'विरे दि वेडिंग' या चित्रपटांमध्ये सहाय्यक भूमिका निभावल्या. ती शेवटची २०२३ मध्ये आलेल्या ब्लाइंड' या क्राईम थ्रिलर चित्रपटात दिसली होती, ज्याचे दिग्दर्शन शोम मखीजा यांनी केले होते. 

Bollywood NewsSonam Kapoor pregnancyanil kapoor daughter pregent

