'त्याने माझा हात धरला आणि...', अमिताभ बच्चनसोबत दिसलेल्या अभिनेत्रीचे गोविंदाबाबत मोठे विधान

Sonam Khan on Govinda : 90 च्या दशकात आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री सोनम खान पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अलीकडेच तिने आपल्या चित्रपट कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या काही गोड आठवणी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे तिने अभिनेता गोविंदाबद्दल बोलताना सांगितले की त्याच्या मदतीमुळेच तिला स्टेज परफॉर्मन्स आणि डान्सची भीती दूर करण्यास मदत झाली.
सोनम खान आणि गोविंदा यांनी एकत्र अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिने इन्स्टाग्रामवर गोविंदासोबतचा एक जुना फोटो शेअर करत त्या काळातील आठवणी सांगितल्या आहेत. या फोटोसोबत तिने लिहिले, गोविंदा जी मला नेहमी म्हणायचे, ‘तू अगदी अपुनसारखी आहेस.’ कदाचित कारण आम्ही दोघेही सामान्य पार्श्वभूमीतून आलो होतो. आम्ही एकत्र अनेक चित्रपट केले आणि मला आजही आठवतंय की ते माझा हात धरून मला नृत्य शिकवायचे. त्यावेळी डान्स शिकवणाऱ्यांना यामुळे थोडी चिडचिड व्हायची. कारण त्यांच्याकडे नवीन कलाकारांसाठी संयम नव्हता'.
सोनम पुढे म्हणाली की, जेव्हा ती इंडस्ट्रीत आली तेव्हा तिच्याकडे एकाच वेळी 30 पेक्षा अधिक चित्रपट होते. पण तिला डान्स मुळीच येत नव्हता. व्यस्त शूटिंग शेड्यूलमुळे तिला सरावासाठी वेळ मिळत नव्हता. पण अशा वेळी गोविंदा स्वतः प्रत्येक सीनच्या आधी तिला डान्स स्टेप्स शिकवायचे आणि तिचा आत्मविश्वास वाढवायचे.
'गोविंदा सर जितके मोठे कलाकार आहेत, तितकेच नम्र आणि मदतीस तत्पर माणूस आहेत. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांच्या सारखा सच्चा आणि सहृदयी सहकलाकार मला कधीच भेटला नाही. ते खऱ्या अर्थाने ‘वन अँड ओन्ली’ आहेत'.
सोनम खानने आपल्या कारकिर्दीत बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केले आहे. आपल्या सुरुवातीच्या काळातच तिने ऋषी कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतही पडद्यावर झळकली होती. तिच्या करिअरच्या शिखरावर असतानाच तिने अभिनय सोडून लग्नाचा निर्णय घेतला होता. सध्या ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असून नेहमीच आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधत असते.
सोनमने आणि गोविंदाने एकत्र काम केलेल्या काही लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये ‘बाज’, ‘अपमान की आग’, ‘आसमान से ऊँचा’, आणि ‘रईसजादा’ या चित्रपटांचा समावेश आहे. तसेच ती अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच्या ‘अजूबा’ चित्रपटातही दिसली होती.
