/‘गजनी लुकमध्ये होते, कदाचित…’ आमिर खानच्या वक्तव्यावर सोनम वांगचुक यांची मिश्किल प्रतिक्रिया

सोनम वांगचुक आणि आमिर खान यांच्यातील ‘3 इडियट्स’ चित्रपटाच्या कथानकाचा संदर्भ पुन्हा चर्चेत आला आहे. आमिर खान यांनी चित्रपटातील ‘फुंसुख वांगडू’ हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्यावर आधारित नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर वांगचुक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये यावर आपली बाजू मांडली. याच संवादात त्यांनी सलमान खान यांनी त्यांच्या उपोषणादरम्यान केलेल्या आवाहनावरही प्रतिक्रिया दिली.
‘3 इडियट्स’मधील फुंसुख वांगडू हे पात्र आपल्यावर आधारित नसल्याचं आमिर खान यांनी म्हटलं होतं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना वांगचुक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये जुन्या भेटीचा संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमिर खान यांच्यासोबत त्यांची सविस्तर भेट झाली होती. त्या भेटीत विविध कल्पना आणि विषयांवर चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आपली आणि आमिर खान यांची भेटच झाली नव्हती, असं म्हटल्यानंतर काही जुने व्हिडिओ समोर आल्याचं वांगचुक यांनी सांगितलं. या व्हिडिओमध्ये आमिर खान त्यांच्या एका भाषणाकडे पाहताना दिसत असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. यावर वांगचुक यांनी हलक्याफुलक्या शैलीत ‘गजनी लुकमध्ये होते, त्यामुळे कदाचित शॉर्ट-टर्म मेमरी लॉस झाला असेल’, अशी टिप्पणी केली. काही वेळानंतर भेट विसरली असावी, असंही ते मिश्किलपणे म्हणाले.
वांगचुक यांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ औपचारिक भेट नव्हती. त्यांनी आमिर खान यांच्यासोबत अनेक कल्पनांवर सविस्तर चर्चा केल्याचं सांगितलं. एका पुरस्कार सोहळ्याच्या संदर्भाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यावेळी आपण पुरस्कार स्वीकारत होतो आणि आमिर खानही त्या कार्यक्रमात उपस्थित असल्याचं वांगचुक यांनी सांगितलं.
वांगचुक यांनी या मुद्द्यावर एक महत्त्वाचं स्पष्टीकरणही दिलं. ‘3 इडियट्स’ हा चित्रपट किंवा त्यातील पात्र थेट आपल्या जीवनावर आधारित असल्याचा दावा आपण करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या विचारांचा किंवा अनुभवांचा एखाद्या निर्मितीवर प्रभाव पडणं आणि त्यातून प्रेरणा मिळणं ही वेगळी बाब असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेतील काही कल्पना नंतर चित्रपटाच्या लेखनात वापरल्या गेल्या असाव्यात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
‘3 इडियट्स’ प्रदर्शित झाल्यापासून फुंसुख वांगडू हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रेरित असल्याची चर्चा होत आली आहे. मात्र, आमिर खान यांनी अलीकडेच हे नाकारत चित्रपटाचा आणि वांगचुक यांचा थेट संबंध नसल्याचं म्हटलं. यानंतर जुने व्हिडिओ आणि पूर्वीच्या भेटींच्या संदर्भामुळे या चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली.
सोनम वांगचुक यांच्या दीर्घ उपोषणादरम्यान सलमान खान यांनी सोशल मीडियावरून त्यांना उपोषण थांबवण्याचं आवाहन केलं होतं. ‘सोनम, इट्स डन ब्रो’ असं म्हणत त्यांनी वांगचुक यांना पुढे आंदोलन न वाढवण्याचं आणि काहीतरी खाण्याचं आवाहन केलं होतं. गरज असल्यास घरचं जेवण पाठवण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
सलमान खान यांच्या वक्तव्यावर वांगचुक यांनी तुलनेने संयत प्रतिक्रिया दिली. ‘प्रत्येकाच्या काही ना काही अडचणी किंवा मर्यादा असू शकतात; पुढे-मागे, डावीकडे-उजवीकडे पाहावं लागतं. मात्र, त्यांनी काहीतरी सांगितलं, त्याचा मी आदर करतो,’ अशा आशयाची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आमिर खान यांच्या वक्तव्यावर त्यांनी मिश्किल प्रतिक्रिया दिली असली, तरी सलमान खान यांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी आदराची भावना व्यक्त केली आहे.