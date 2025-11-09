English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
6 मिनिटं 47 सेकंदांचं ते अमर गाणं, माधुरीच्या अदांवर फिदा झाले होते चाहते, आजही लोक आवडीने ऐकतात

बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचं 90 च्या दशकातील हे गाणं आजही प्रेक्षकांचं आहे आवडतं. 28 वर्षानंतर प्रेक्षक पुन्हा-पुन्हा ऐकतात हे गाणं.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 05:25 PM IST
Bollywood Superhit Song: 90 चं दशक हे हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी खरं तर ‘गोल्डन एरा’ मानलं जातं. त्या काळातील चित्रपट, संगीत आणि कलाकार यांची जादू आजही लोकांच्या मनावर राज्य करत आहे. त्या काळातील अनेक गाणी आजही लोकांच्या ओठांवर आणि हृदयात कोरलेली आहेत. अशाच एका गाण्याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्याने प्रेम आणि भक्ती यांचा अद्भुत संगम साकारला.

1997 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘कोयला’ या चित्रपटातील ‘सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम’ हे गाणं आजही लोकांच्या मनात एक वेगळं स्थान टिकवून आहे. हे गाणं ऐकताना प्रत्येक श्रोत्याला एक वेगळा सुकून जाणवतो.

भक्ती आणि प्रेमाचा सुंदर संगम

या गाण्याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्यातील भावनांचा समतोल. एकीकडे प्रेमाची ओढ तर दुसरीकडे भक्तीचा भाव. त्यामुळेच हे गाणं फक्त फिल्मी गाणं न राहता अनेकांसाठी ‘भक्तीगीत’ बनलं आहे.

या गाण्याला आपला मधुर आवाज दिला आहे सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ती यांनी. संगीतकार राजेश रोशन यांच्या सुरेल संगीताने आणि गीतकार इंदीवर यांच्या भावस्पर्शी शब्दांनी या गाण्याला अमरत्व दिलं आहे.

माधुरी दीक्षितचा मंत्रमुग्ध करणारा अभिनय

या गाण्यात माधुरी दीक्षितचा अभिनय आणि भावनांची अभिव्यक्ती अप्रतिम आहे. तिच्या मोहक अभिव्यक्तीने आणि पारंपरिक नृत्यशैलीने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. हे गाणं जणू माधुरीच्या करिअरमधील एक अमूल्य रत्न ठरलं. शाहरुख खानही या गाण्यात ढोल वाजवताना दिसतो आणि त्याची उपस्थिती गाण्याला अधिक प्रभावी बनवते.

‘कोयला’ हा चित्रपट राकेश रोशन यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटात शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित आणि अमरीश पुरी मुख्य भूमिकेत होते. चित्रपटात एका गूंग्या मुलाची कथा दाखवली आहे. जो अन्यायाविरुद्ध लढतो आणि आपल्या प्रेमासाठी सर्व काही दांवावर लावतो.

चित्रपटाचं बजेट सुमारे 9 कोटी रुपये होतं आणि त्याने भारतात सुमारे 15 कोटींची कमाई केली. तरीही, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फार यशस्वी ठरला नाही. मात्र, त्यातील गाणी मात्र प्रचंड लोकप्रिय झाली. 28 वर्षांनंतरही हे गाणं लोकांच्या आवडत्या यादीत आहे. यूट्यूबवर याला आजही कोट्यवधी व्ह्यूज आहेत. सोशल मीडियावर लोक यावर रील्स बनवतात. लग्नसमारंभांमध्ये आणि खास प्रसंगी हे गाणं वाजतं.

FAQ

1. ‘सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम’ हे गाणं कोणत्या चित्रपटातील आहे?

हे गाणं 1997 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘कोयला’ या चित्रपटातील आहे.

2. या गाण्याला आवाज कोणी दिला आहे?

सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ती यांनी या गाण्याला आपला मधुर आवाज दिला आहे.

3. या गाण्याचं संगीत आणि बोल कोणी दिले आहेत?

संगीतकार राजेश रोशन यांनी संगीत दिलं असून गीतकार इंदीवर यांनी हे भावस्पर्शी शब्द लिहिले आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bollywood Superhit Songs​Sanson Ki Mala songMadhuri Dixit Song Sanson Ki MalaKoyla Movie 1997Koyla Movie Song Sanson Ki Mala

