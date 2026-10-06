/मोठमोठ्या बिझनेसमननाही मागे टाकत सोनू निगमची मोठी प्रॉपर्टी डील; अंधेरीत 17 कोटींच्या 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरेदी

बॉलिवूडचा लोकप्रिय गायक सोनू निगम सध्या त्याच्या संगीतासोबतच रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीमुळेही चर्चेत आहे. मुंबईतील अंधेरी पश्चिमसारख्या महत्त्वाच्या भागात सोनू निगमने तब्बल तीन कमर्शियल युनिट्स खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या तीनही प्रॉपर्टीजची एकूण किंमत तब्बल 17 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. ही डील 6 ऑगस्ट 2026 रोजी रजिस्टर झाली. या व्यवहारातून सोनू निगमच्या नावावर एकूण 4,144.10 स्क्वेअर फूट कमर्शियल स्पेस आली आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारासाठी त्याने भरलेली स्टॅम्प ड्युटीची रक्कमही लाखोंमध्ये आहे.
सोनू निगमने अंधेरी पश्चिमेतील लोखंडवाला रोडवरील एस्टन बिल्डिंगमध्ये ही मालमत्ता खरेदी केली आहे. ही इमारत सुंदरवन कॉम्प्लेक्समध्ये असून मुंबईतील महत्त्वाच्या कमर्शियल लोकेशन्सपैकी एक मानली जाते. उपलब्ध प्रॉपर्टी रेकॉर्डनुसार, या व्यवहारात पहिल्या मजल्यावरील दोन मोठ्या युनिट्स आणि ग्राउंड फ्लोअरवरील एका ऑफिसचा समावेश आहे. ही प्रॉपर्टी सोनू निगमने ‘सिंग्युलर हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड’कडून खरेदी केल्याची माहिती आहे. पहिल्या मजल्यावरील दोन्ही युनिट्सचे मिळून कार्पेट एरिया सुमारे 3,885.77 स्क्वेअर फूट आहे. या दोन युनिट्ससाठी सोनू निगमने तब्बल 16 कोटी रुपये मोजले आहेत. त्याशिवाय या व्यवहारावर सुमारे 96 लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचे समोर आले आहे. या दोन युनिट्ससोबत सोनू निगमला बिल्डिंगच्या बेसमेंटमध्ये चार कार पार्किंग स्पेसही मिळाल्या आहेत.
याच दिवशी सोनू निगमने त्याच विक्रेत्याकडून आणखी एक कमर्शियल युनिट खरेदी केले. ग्राउंड फ्लोअरवरील या ऑफिसचे क्षेत्रफळ 258.33 स्क्वेअर फूट असून त्याची किंमत 1 कोटी रुपये आहे. या व्यवहारासाठी सुमारे 6 लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचे सांगितले जाते. दोन्ही व्यवहारांचा विचार केला, तर सोनू निगमने अंधेरीतील या इमारतीत एकूण 17 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्याच्याकडे आता या ठिकाणी 4,144.10 स्क्वेअर फूट कमर्शियल जागा आहे. कार्पेट एरियाच्या हिशोबाने पाहिल्यास या व्यवहाराची किंमत प्रति स्क्वेअर फूट सुमारे 41,021 रुपये इतकी पडते. या व्यवहाराबाबत सोनू निगम किंवा संबंधित कंपनीकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
सोनू निगम गेल्या काही काळापासून रिअल इस्टेटच्या व्यवहारांमध्ये सक्रिय असल्याचे दिसते. 2026 मध्ये त्याने मुंबईजवळील कर्जत परिसरातील जमीन विकल्याची माहिती समोर आली होती. मे 2026 मध्ये त्याने कर्जतमधील सुमारे 1.067 हेक्टर जमीन 95 लाख रुपयांना विकल्याचे सांगितले जाते. त्याआधी एप्रिल 2026 मध्ये रायगड जिल्ह्यातील कर्जत परिसरातील 1.9 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन सुमारे 1.95 कोटी रुपयांना विकण्यात आली होती. या जमीन व्यवहारांनंतर सोनू निगमने मुंबईतील कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.
सोनू निगमच्या कुटुंबात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणारे ते एकटे नाहीत. त्यांचे वडील अगम कुमार निगम यांनीही याच वर्षी मुंबईत मोठी प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांनी मढ आयलंड परिसरात सुमारे 1,197 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट तब्बल 10 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याची माहिती आहे. या मालमत्तेवर ग्राउंड प्लस वन फ्लोअरची निवासी आणि कमर्शियल रचना असल्याचे संबंधित कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सोनू निगम केवळ प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री करत नाही, तर त्याच्या मालकीच्या कमर्शियल जागांमधून भाड्याचे उत्पन्नही मिळवत आहे. 2025 मध्ये त्याने सांताक्रूझ ईस्टमधील ट्रेड सेंटर BKC बिल्डिंगमधील सुमारे 4,257 स्क्वेअर फूट ऑफिस पाच वर्षांसाठी लीजवर दिले होते. या व्यवहारातून पाच वर्षांच्या कालावधीत त्याला 12.61 कोटी रुपयांहून अधिक भाडे मिळण्याची शक्यता आहे. ही प्रॉपर्टी ‘पट्टनी हॉस्पिटॅलिटी’ला लीजवर देण्यात आली असून, ही कंपनी ‘डाउनटाउन 29’ या कॅफे आणि बार ब्रँडशी संबंधित आहे. हा लीज व्यवहार 2 डिसेंबर 2025 रोजी रजिस्टर झाला होता.
एकीकडे संगीताच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारा सोनू निगम आता रिअल इस्टेटमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करताना दिसत आहे. अंधेरीतील 17 कोटींची ताजी डील ही त्याच्या वाढत्या प्रॉपर्टी पोर्टफोलिओमधील आणखी एक मोठी भर ठरली आहे.