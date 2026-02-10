30 हजार प्रेक्षकांत हरवलेल्या मुलाला सोनू निगमनं केली मदत; पाहा विडिओ... माणुसकीचं हे रुप मन जिंकेल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
Sonu Nigam Video: स्टेजवर गाण्यांऐवजी माणुसकीचा सूर; हरवलेल्या मुलाला सोनू निगमने केली मदत  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 01:14 PM IST
Sonu Nigam Helping Lost Child : मुंबई: बॉलीवूडचा लोकप्रिय गायक सोनू निगम हा केवळ आपल्या सुरेल आवाजासाठीच नव्हे, तर त्याच्या संवेदनशील स्वभावासाठीही ओळखला जातो. दशकानुदशके हिंदी चित्रपटसृष्टीत पार्श्वगायन करत रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सोनू निगमची गाणी आजही लोकांच्या ओठांवर आहेत. शेकडो सुपरहिट गाण्यांसोबतच सोनू देश-विदेशात लाइव्ह कॉन्सर्ट्स करत असतो. या कार्यक्रमांतील अनेक भावनिक आणि खास क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच, हुबळी येथील त्याच्या अलीकडील कॉन्सर्टमधील एक प्रसंग सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.

हुबळीमधील या भव्य लाइव्ह कॉन्सर्टला सुमारे ३० हजार प्रेक्षकांची उपस्थिती होती. याच गर्दीत श्री साई नावाचा एक लहान मुलगा अचानक हरवला. गर्दीतून वेगळा पडल्यामुळे हा चिमुकला घाबरलेला, गोंधळलेला आणि रडवेला झाला होता. मात्र, या परिस्थितीत सोनू निगमने ज्या प्रकारे प्रसंग हाताळला, त्याने उपस्थित प्रेक्षकांसह लाखो नेटकऱ्यांची मने जिंकली.

स्टेजवर कार्यक्रम सुरू असतानाच सोनूला त्या लहान मुलाबाबत माहिती मिळाली. कोणताही गोंधळ न घालता, कार्यक्रम थांबवून सोनूने त्या चिमुकल्याला स्टेजवर बोलावून घेतले. व्हिडीओमध्ये दिसते की, सोनू त्या मुलाचा हात धरून त्याला धीर देतो आणि “काळजी करू नकोस, इथे सगळे आहेत” असे म्हणत त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करतो. मुलाशी गप्पा मारत, प्रेमाने संवाद साधत सोनू क्षणार्धात त्या चिमुकल्याची भीती कमी करतो.

प्रसंग अधिक हलकाफुलका व्हावा म्हणून सोनूने आपल्या खास शैलीत एक मजेशीर गाणंही तयार केलं. तो गातो 'श्री साई इथे आहे… मम्मी-पप्पा, याला घेऊन जा… याचे मम्मी-पप्पा हरवले आहेत, कृपया लवकर या…' या गाण्यामुळे संपूर्ण प्रेक्षागृहात हसू पसरते आणि मुलाच्याही चेहऱ्यावर हसू उमटते. त्यानंतर सोनू त्या चिमुकल्याला विचारतो की तो कोणासोबत आला आहे. यावर मुलगा सांगतो की तो आई-वडिलांसोबत नव्हे, तर आपल्या काकाबरोबर कॉन्सर्टला आला होता.

यानंतर सोनू माइकवरून थोड्या विनोदी आणि प्रेमळ अंदाजात म्हणतो, 'याचे काका कुठे आहेत? काका-काकी निघून गेले की काय? मोठ्या भावानं पुतण्याची जबाबदारी दिली होती आणि तुम्ही असं करता आहात!'

या संवादानंतर काही वेळातच त्या मुलाचे काका स्टेजजवळ येतात. सोनू स्वतः त्या चिमुकल्याला त्याच्या काकांकडे सुपूर्द करतो. याचवेळी तो उपस्थित पालकांना आणि प्रेक्षकांना लहान मुलांकडे गर्दीत विशेष लक्ष ठेवण्याचा संदेशही देतो.

सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव

सोनू निगमने हा संपूर्ण प्रसंगाचा व्हिडीओ स्वतः सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ काही तासांतच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, नेटकऱ्यांकडून सोनूच्या संवेदनशीलतेचं, संयमाचं आणि माणुसकीचं भरभरून कौतुक केलं जात आहे. एका नेटकऱ्याने लिहिले आहे, 'आज सोशल मीडियावर पाहिलेला सगळ्यात सुंदर आणि सकारात्मक व्हिडीओ.' तर दुसऱ्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, 'सोनू निगमसरांसारखा कलाकार आणि माणूस विरळाच.'

'गाण्यांनीच नव्हे तर स्वभावानेही मन जिंकणारा कलाकार', 'एकच हृदय किती वेळा जिंकणार सोनू सर?' अशा असंख्य प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत.

कलाकाराची खरी ओळख

हा प्रसंग पुन्हा एकदा दाखवून देतो की, सोनू निगमसारखा कलाकार केवळ मंचावरच नव्हे, तर मानवतेच्या बाबतीतही मोठा आहे. हजारो प्रेक्षकांच्या गर्दीतही एका लहान मुलाची काळजी घेणे, त्याला मानसिक आधार देणे आणि कुटुंबाशी सुरक्षितपणे जोडणे—हीच खरी कलाकाराची ओळख असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे.

