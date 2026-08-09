/ऑपरेशन थिएटरमध्ये सोनू निगमने गायले गाणे; सर्जरीदरम्यानच्या व्हिडिओने जिंकली मनं

Sonu nigam Viral video : बॉलिवूड गायक सोनू निगम अनेकदा त्याच्या गाण्यामुळे किंवा त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे चर्चेत पाहायला मिळतो. सध्या सोनी निगम यांच्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये ते बेडवर रुग्णालयामध्ये झोपलेले दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होते आहे. या व्हिडिओमध्ये, गायक हॉस्पिटलच्या बेडवर गाताना दिसत आहे. सोनूने स्वतः हा व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात त्याच्या बोटावर शस्त्रक्रिया होताना दिसत आहे. आता गायक सोनी निगम यांना झाले काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये दिली आहे.
सोशल मिडियावर सोनु निगम यांचा व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये वेदनादायक प्रक्रियेदरम्यान, गायक मोहम्मद रफी यांचे एक गाणे गुणगुणताना दिसत आहे. सोनूच्या गायनाप्रती असलेल्या समर्पणाचे आणि त्याच्या धैर्याचे कौतुक होत आहे. व्हिडिओमध्ये, डॉक्टर त्याच्या बोटावर शस्त्रक्रिया करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ काही क्षणातच सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. सोनू निगम यांनी हा व्हिडिओ त्याच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सोनू निगम हे रुग्णालयातील बेडवर झोपलेले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या बोटावर शस्त्रक्रिया सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये ते दिग्गज गायत मोहम्मद रफी यांचे 'सुहानी रात ढल चुकी है' हे गाणे गाताना दिसत आहे.
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इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओवर चाहत्यांनी अनेक प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये केल्या आहेत. अनेकजण त्यांचे कौतुक करत आहेत, काहीजण त्यांच्या तब्ब्येतीची विचारपूस कमेंटमध्ये करताना दिसत आहेत. सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सोनु निगम यांनी कॅप्शनमध्ये लिहीले आहे की, 'माझ्या शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉ. निलेश सातभाई आणि त्यांच्या प्रेमळ टीमसाठी एक उत्स्फूर्त सादरीकरण. वेदनेतही गाणे, संगीताचा उत्सव.' यावर त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे आणि काही युझर्स गायकाच्या धैर्याचे कौतुक करत आहेत.
सोनु निगम यांच्या चाहत्यांनी सोसल मिडियावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, 'रणवीर इलाबडियाने या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली असून गायकाला लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहीले आहे की, 'महादेवाचा तुमच्यावर आशीर्वाद असो' एका वापरकर्त्याने लिहिले, 'इतक्या वेदनांमध्येही तुमचा आवाज मधुर आहे आणि तुमचे सूर जराही डगमगले नाहीत', 'तुमच्यासारखी प्रतिभा पुन्हा जन्माला येत नाही'