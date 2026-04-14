सोनू निगमच्या खात्यात एका झटक्यात जमा झाले ₹20000000 रुपये, याचा संबंध थेट कर्जतशी?

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय गायक सोनू निगम सध्या चर्चेत आला आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. सीआरई मॅट्रिक्समधून मिळालेल्या पेपरनुसार, सोनू निगमने कर्जतमधील 1.9 हेक्टेअरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेली जमीन जवळपास 1.95 कोटी रुपये खर्च केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास 4 जमिनी विकून सोनू निगमकडे एवढी रक्कम जमा झाली आहे. सर्वात पहिली जमिन 0.718 हेक्टरची जमिन 75 लाखात विकली गेली आहे. तर 2 जमिनी जवळपास 0.405 हेक्टर आणि 0.607 हेक्टर जवळपास 50 लाख रुपयांपर्यंत विकले आहेत. तसेच छोट्या आकाराची जमिन 0.208 हेक्टर जमिन 20 लाख रुपयांना विकली आहे.
हा संपूर्ण व्यवहार 7 एप्रिल 2026 रजिस्टर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या कागदपत्रानुसार, हा संपूर्ण व्यवहाराला 11.70 लाख रुपयांची स्टांप ड्युटी भरली आहे. सोनू निगमने आतापर्यंत या सगळ्या गोष्टींची पुष्टी कुठेच केलेली नाही. मुंबईजवळच्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील व्यवस्थित कनेक्टिविटी असलेली ही मोक्याची जागा आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे सोनू निगमची ही जागा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टजवळ रायगड येथे होत असलेल्या शहराच्या विस्ताराचा भाग आहे. सोनू निगमने गेल्या वर्षी अनेक रिअल इस्टेट व्यवहारांमुळे तो चर्चेत राहिला आहे. 2025 मध्ये मुंबईच्या सांताक्रुझ ईस्टमधीलएक जागा पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. ज्याची एकूण किंमत 12.61कोटी रुपयांहून अधिक होती. तसेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये तिचा पती अगम कुमार निगम यांनी मढ लँडला 1,197 वर्ग मीटरवर तयार असलेली बिल्डिंग 10 कोटी रुपयाला खरेदी केली आहे.
सोनू निगमचे पहिले गाणे, "अच्छा सिला दिया," 1995 मध्ये गायले गेले. या गाण्याला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला की त्याला एकापाठोपाठ एक ऑफर्स येऊ लागल्या. या गायकाने अनेक दशकांपासून आपल्या मधुर आवाजाने लोकांच्या हृदयावर राज्य केले आहे. आज, सोनू एका कॉन्सर्टसाठी 80 लाख ते १1कोटी रुपये मानधन घेतो. सोनू निगमचे दुबईमध्येही एक आलिशान घर आहे, ज्याची किंमत 25 कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. अहवालानुसार, या गायकाची एकूण संपत्ती ३५० कोटी रुपये दरम्यान आहे.