  • मनोरंजन
  • दुबईत अडकलेल्या भारतीयांसाठी सोनू सूद बनला देवदूत, एक्सवर पोस्ट करत दिले मदतीचे आवाहन

दुबईत अडकलेल्या भारतीयांसाठी सोनू सूद बनला देवदूत, एक्सवर पोस्ट करत दिले मदतीचे आवाहन

Sonu Sood Helping: नेहमीच सर्वांच्या मदतीसाठी धावून येणाऱ्या बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूदने, युद्धामुळे दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना राहण्याची मोफत सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन दिले आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 5, 2026, 07:17 PM IST
Sonu Sood Help for Indian Tourists In Dubai: बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद नेहमीच गरजूंच्या मदतीला धावून येतो. कोरोना काळातही ते अनेकांसाठी एखाद्या देवदूतासारखे समोर उभे होते. आता पुन्हा एकदा अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराणच्या युद्धामुळे दुबईमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी त्याने मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर व्हिडिओ शेअर करत दुबईमध्ये संकटात सापडलेल्या पर्यटकांसाठी मोफत राहण्याची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे त्यांची ही मदत फक्त भारतीयांसाठीच नाही तर, सर्वांसाठी उपलब्ध असणार आहे. 

एक्सवर व्हिडिओ पोस्ट करत केले मदतीचे आवाहन

सोनू सूदने त्याच्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट शेअर करत मदतीची घोषणा केली. यावेळी त्याने कॅप्शन देत 'युद्धामुळे दुबईमध्ये अनेक प्रवासी अडकले आहेत. जर तुमच्याकडे किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाकडे राहण्यासाठी जागा नसेल, तर आम्ही सुरक्षित निवास मोफत देत आहोत. कोणतेही राष्ट्रीयत्व नाही. कोणत्याही अटी नाहीत. फक्त मानवता. मदत हवी असल्यास आम्हाला इंस्टाग्रामवर DM करा. @dugastaproperties कृपया शेअर करा जेणेकरून हे गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल.' असे आश्वासन दिले आहे. 

 

दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना देणार राहण्याची मोफत सेवा 

या व्हिडिओमध्ये सोनू सुदने ' दुबईमध्ये अडकलेले भारतीय नागरिक असो किंवा कोणत्याही देशाचे नागरिक असो, त्यांनी कृपया मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करावा. जोवर ते सुरक्षित मायदेशी परतत नाहीत तोवर त्यांना आम्ही मोफत राहण्याची सेवा पुरवणार आहोत. आम्ही हे सुनिश्चित करू की, त्यांना राहण्याची सुरक्षित आणि उत्तम सोय मिळावी.' त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सध्या फारच व्हायरल होत आहे. तसेच दुबईत अडकलेल्या अनेक नागरिकांचे कुटुंबीय कमेंट करत मदत मागत आहेत. 

 

गरजूंच्या कुटुंबीयांकडून मदतीची विनंती 

तसेच इंटरनेट वापरकर्त्यांनी सोनू सूदच्या या कामगिरीचे मोठे कौतूक केले आहे. एका वापरकर्त्याने आर्त विनंती करत लिहिले 'प्रिय सोनुजी, माझा मुलगा आणि सून दुबईत अडकले आहेत. नवीन लग्न झाले आहे आणि हनिमूनसाठी ते तिथे गेले आहेत. परत येण्याच्या सर्व फ्लाइट रद्द झाल्या आहेत. मदतीची विनंती आहे. सुनेची भारतात परीक्षा असल्याने त्यांना लवकरात लवकर यावे लागेल'. तर थेट पाकिस्तानच्या वापरकर्त्यानेही त्याचे कौतूक करत आदर व्यक्त केला आहे. त्याने लिहिले 'सोनू भाई, तुम्ही खरोखरच प्रेमळ आहात. आधी तुम्ही आमचा 'छोटा डॉन' प्रदर्शित करण्यास मदत केली आणि आता तुमच्या या नवीन उपक्रमाने सर्वांची मने जिंकली आहेत. अशा कृतीतून तुमचा दयाळूपणा आणि मानवता दिसून येतो. पाकिस्तानकडून तुमच्याबद्दल खूप प्रेम आणि आदर.' 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

