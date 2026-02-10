Sonu Sood On Rajpal Yadav: 'हा पैसा दान नाही, सन्मान आहे…' ; सोनू सूदनं फेडलं जेलमध्ये असलेल्या राजपाल यादवचं कर्ज

Sonu Sood On Rajpal Yadav: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि कॉमेडियन राजपाल यादव सध्या मोठ्या आर्थिक आणि कायदेशीर संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या विरुद्ध असलेले चेक बाउन्स प्रकरण वर्षांपासून न्यायालयात सुरू होते आणि अखेरीस त्यांना दिल्लीच्या तिहाड जेलमध्ये आत्मसमर्पण करावे लागले. सरेंडर करण्यापूर्वीच राजपाल यादव अधिकारी समोर भावूक झाले. त्यांनी सांगितले, 'माझ्याकडे पैसे नाहीत. मी एकटा पडलो आहे, आणि काही मार्ग नाही.'
ही परिस्थिती पाहून, चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आणि समाजसेवक सोनू सूद राजपाल यादवच्या पाठीशी उभे राहिले. सोनूने या कठीण प्रसंगी राजपालची मदत करण्याची घोषणा केली आणि सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत इंडस्ट्रीतील लोकांशी एक विशेष अपील केली.
सोनूने सांगितले की, राजपाल यादव त्यांच्या आगामी चित्रपटाचा भाग राहतील आणि त्यांना साइनिंग अमाउंट देण्यात येणार आहे. त्याचे उद्दिष्ट फक्त आर्थिक मदत देणे नाही, तर राजपाल यादवच्या सन्मानाचा संदेश देखील आहे. सोशल मिडियावर सोनूने लिहिले, 'राजपाल यादव एक प्रतिभावान अभिनेता आहेत, ज्यांनी वर्षानुवर्षे इंडस्ट्रीसाठी अविस्मरणीय योगदान दिले आहे. कधी कधी जीवन अन्यायकारक असते, हे टॅलेंटमुळे नाही, तर वेळेच्या क्रूरतेमुळे. ते माझ्या चित्रपटाचा भाग असतील आणि माझा विश्वास आहे की, हा काळ निर्माता, दिग्दर्शक आणि सहकारी एकत्र येण्याचा आहे.'
सोनूने पुढे स्पष्ट केले, 'फ्यूचरच्या कामासाठी दिला जाणारा हा छोटासा साइनिंग अमाउंट दान नाही, तर सन्मान आहे. जेव्हा आपल्या एखाद्या सहकाऱ्याला कठीण काळात जावे लागते, तेव्हा इंडस्ट्रीला त्याला हे सांगणे आवश्यक आहे की, तो एकटा नाही. यामुळे आम्ही दाखवू शकतो की, आपण फक्त इंडस्ट्री नाही, तर एक मोठे कुटुंब आहोत.' सोनू सूदने ही पोस्ट शेअर करत इंडस्ट्रीतील इतर कलाकार, निर्माता आणि दिग्दर्शक यांच्याकडे देखील अपील केली की, राजपाल यादवच्या कठीण काळात त्यांचा पाठिंबा द्या.
राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीवर चेक बाउन्स प्रकरण 2010 पासून सुरू आहे. त्यांनी आपल्या चित्रपट ‘अता पता लापता’साठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कडून 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
चित्रपट अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरला नाही आणि त्यांना मोठा आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला. परिणामी, त्यांनी दिलेले चेक बाउन्स झाले आणि प्रकरण कायदेशीर वादात बदलले.
एप्रिल 2018 मध्ये कोर्टाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला सहा महिन्यांची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती, परंतु त्यांनी निर्णयाला आव्हान दिले. अनेक वेळा कोर्टाने थोडीशी सूट दिली, परंतु वारंवार रक्कम भरण्यात असमर्थ असल्यामुळे न्यायालयाने अलीकडेच तत्काळ सरेंडर करण्याचे आदेश दिले.
सोनू सूदच्या या मदतीमुळे सोशल मिडियावर अभिनेता आणि फॅन्सनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी सोनूच्या कृतीचे कौतुक केले आणि म्हटले की, हे दाखवते की बॉलीवुड फक्त व्यवसाय नाही, तर कलाकारांचा एक जिव्हाळ्याचा समुदाय आहे. सोनूने स्पष्ट केले की, ही मदत दान स्वरूपाची नाही, तर सन्मानाची आहे. ते म्हणाले, जेव्हा एखादा सहकारी कठीण काळातून जातो, तेव्हा त्याला दाखवायला हवे की, तो एकटा नाही.
राजपाल यादव आता तिहाड जेलमध्ये आहेत, परंतु सोनू सूदच्या मदतीमुळे आणि इंडस्ट्रीच्या पाठिंब्यामुळे, त्यांना आर्थिक आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन मिळेल. आगामी चित्रपटात सहभागी होणे आणि साइनिंग अमाउंट मिळणे त्यांच्यासाठी नवीन सुरुवात ठरू शकते. विशेष म्हणजे, हा प्रकरण इंडस्ट्रीसाठीही धडा आहे कलाकारांना फक्त त्यांच्या कामानेच नव्हे, तर त्यांच्या कठीण काळात पाठिंब्याने देखील सन्मान दिला जाऊ शकतो.