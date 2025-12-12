English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोशल मीडिया बंदीची मागणी! सोनू सूदचा 16 वर्षांखालील मुलांसाठी मोठा प्रस्ताव

Sonu Sood's big proposal for children under 16 : आजच्या घडीला सोशल मीडिया आणि मोबाईलचे वाढते आकर्षण लहान मुलांसाठी गंभीर समस्या ठरत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 12, 2025, 05:31 PM IST
देशात लहान मुलांमध्ये वाढत चाललेले मोबाईल आणि सोशल मीडिया व्यसन चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता आणि समाजसेवक म्हणून ओळख असलेल्या सोनू सूदने केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर मागणी मांडली आहे. जगातील अनेक देशांनी मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लावले असताना, भारतातही असेच धोरण लागू व्हावे, असे सूदचे मत आहे.

सोनू सूदने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले, “ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर आधीच बंदी घातली आहे. आता भारतानेही या दिशेने गंभीर पावले उचलण्याची गरज आहे. मुलांना खरं बालपण, कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा अधिकार आणि स्क्रीनच्या व्यसनापासून मुक्त राहण्याची संधी मिळायला हवी.” त्याच्या या वक्तव्याने अनेक पालकांचे आणि तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे.

सरकारच्या कामाचे कौतुक करताना सूद पुढे म्हणाला, 'आपल्या सरकारने देशाच्या प्रगतीसाठी आणि भावी पिढीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सोशल मीडिया बंदी हा निर्णय घेतला गेला, तर तोही तितकाच प्रभावी आणि देशासाठी आदर्श निर्माण करणारा ठरेल.' पोस्टच्या शेवटी त्याने भावनिक आवाहन केले 'चांगल्या भविष्यासाठी आजच आपल्या मुलांचे संरक्षण करूया.' तज्ज्ञांच्या मते, मोबाईलचा अतिरेकी वापर मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करतो. झोपेचे विकार, एकाग्रतेचा अभाव, चिडचिड, एकाकीपणा आणि शैक्षणिक नुकसान अशा अनेक समस्या वाढताना दिसत आहेत. मुलांमधील सोशल मीडिया व्यसनामुळे त्यांचे वास्तविक सामाजिक जीवन आणि कुटुंबीयांशी नातेसंबंधही प्रभावित होत आहेत.

देशभरातील पालक या विषयावर दोन गटात विभागले गेले आहेत. काही पालक सूदच्या मागणीचे जोरदार समर्थन करत आहेत. त्यांचे मत, “मोबाईलमुळे मुलांचे बालपण हरवत आहे. सरकारने नक्कीच कठोर पावले उचलावीत.” तर काही पालकांचा विश्वास आहे की पूर्ण बंदीपेक्षा नियंत्रित आणि सुरक्षित वापराचे मार्गदर्शन अधिक उपयुक्त ठरू शकते. सध्या सरकारकडून या प्रस्तावावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सोनू सूदसारख्या लोकप्रिय आणि प्रभावी व्यक्तीने हा मुद्दा समोर आणल्याने यावर व्यापक स्तरावर चर्चा आणि पुढील निर्णयाची शक्यता वाढली आहे. आगामी काळात केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

FAQ

सोनू सूदने नेमकी कोणती मागणी केली आहे?
सोनू सूदने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर भारतातही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा विचार करावा. त्याच्या मते, यामुळे मुलांचे बालपण, मानसिक आरोग्य आणि कौटुंबिक नातेसंबंध अधिक मजबूत राहतील.

सोनू सूदने ही मागणी का केली?
देशात लहान मुलांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाचे व्यसन झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे मुलांची एकाग्रता, झोप, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक कौशल्यांवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे सूदने नमूद केले. त्यामुळे मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी अशी पावले गरजेची असल्याचे त्याचे मत आहे.

सरकार किंवा नागरिकांकडून या मागणीवर काय प्रतिक्रिया आहे?
सध्या केंद्र सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र सोशल मीडियावर पालक आणि नागरिक दोन गटांत विभागले गेले आहेत—काही जण या मागणीचे समर्थन करत आहेत, तर काहींचे मत आहे की पूर्ण बंदीऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मर्यादित वापराची पद्धत अधिक योग्य ठरेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

