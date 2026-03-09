'हम आपके हैं कौन' चा सिक्वेल येणार का? दिग्दर्शक सूरज बडजात्या यांनी केलं मोठं भाष्य

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि कौटुंबिक चित्रपटांचे निर्माते सूरज बडजात्या सध्या त्यांच्या नव्या प्रोजेक्टमुळे चर्चेत आहेत. ‘बड़ा नाम करेंगे’नंतर आता त्यांनी ‘संगमरमर’ या मालिकेतून बदलत्या काळानुसार प्रेम आणि कुटुंबाच्या नात्यांची नवी व्याख्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या चित्रपटांमधून कुटुंबव्यवस्था, नात्यांमधील जिव्हाळा आणि परंपरांना आधुनिकतेची जोड देण्याची शैली बडजात्या यांच्या कामात नेहमीच दिसून येते.
सूरज बडजात्या यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला अनेक लोकप्रिय आणि यशस्वी कौटुंबिक चित्रपट दिले आहेत. ‘मैने प्यार किया’, ‘हम साथ-साथ हैं’, ‘विवाह’ यांसारख्या चित्रपटांप्रमाणेच ‘हम आपके हैं कौन’ हा सिनेमा त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. १९९४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आणि प्रेक्षकांच्या मनात आजही त्याचं खास स्थान कायम आहे. कुटुंबातील नाती, सण-समारंभ, प्रेम आणि भावनिक नात्यांची मांडणी यामुळे हा चित्रपट त्या काळात प्रचंड गाजला होता.
आजही ‘हम आपके हैं कौन’ या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता दिसून येते. विशेषतः या चित्रपटाचा सिक्वेल होणार का, असा प्रश्न अनेकदा बडजात्या यांना विचारला जातो. मात्र नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी या चित्रपटाचा सिक्वेल करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, “आजच्या काळात ‘हम आपके हैं कौन’सारखा सिनेमा तसाच पुन्हा बनवणं कठीण आहे. त्या चित्रपटाची कथा, त्यातील कुटुंबाची रचना आणि नात्यांची मांडणी त्या काळातील समाजव्यवस्थेवर आधारित होती. आजचा समाज वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे त्या काळात जसं मोठं एकत्र कुटुंब दाखवलं होतं, तसं वास्तव आज क्वचितच पाहायला मिळतं.”
ते पुढे म्हणाले की, आज प्रत्येक जण आपल्या करिअरच्या मागे धावत आहे. कुटुंबाची मूल्यं अजूनही महत्त्वाची असली तरी जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. 'आजच्या जीवनशैलीत लोक वेगवेगळ्या शहरांत किंवा देशांत राहतात. त्यामुळे सर्व कुटुंबीय एकत्र राहून सण-समारंभ साजरे करतात, अशी परिस्थिती फार कमी ठिकाणी पाहायला मिळते,' असं त्यांनी सांगितलं.
सूरज बडजात्या यांनी भारतीय समाजात गेल्या तीन दशकांत झालेल्या बदलांचाही उल्लेख केला. विशेषतः महिलांच्या भूमिकेत मोठा बदल झाल्याचं ते म्हणाले. 'आजच्या काळात जर एखादा सिनेमा बनवताना महिलांना केवळ घरातच मर्यादित दाखवलं, तर तो विचार जुनाट ठरेल. आजच्या पिढीतील स्त्रिया शिक्षण, करिअर आणि स्वावलंबनाला प्राधान्य देतात. त्या विविध क्षेत्रांमध्ये यशस्वीपणे काम करत आहेत. त्यामुळे कथानकातही त्यांची भूमिका अधिक व्यापक आणि वास्तववादी दाखवणं गरजेचं आहे,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘हम आपके हैं कौन’ या चित्रपटात मोठ्या संयुक्त कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा एकमेकांशी असलेला सहभाग, सण-समारंभातील आनंद आणि नात्यांमधील आपुलकी दाखवण्यात आली होती. मात्र आजच्या धावपळीच्या जगात अशा प्रकारचं एकत्र कुटुंब आणि त्यातील नात्यांची तीच रचना पाहायला मिळणं कठीण असल्याचं बडजात्या यांनी सांगितलं.
'आजच्या प्रेक्षकांची जीवनशैली आणि विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे ‘हम आपके हैं कौन’चा सिक्वेल त्याच स्वरूपात बनवला, तर तो आजच्या वास्तवाशी जुळून येणार नाही. त्या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी क्लासिकचा दर्जा दिला आहे आणि तो त्या काळाचा प्रतिनिधी ठरला आहे. त्यामुळे त्याच कथेला तसंच पुढे नेण्यापेक्षा नव्या काळाला साजेशी नवी कथा सांगणं अधिक योग्य ठरेल,' असंही सूरज बडजात्या यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, बडजात्या यांच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये नेहमीच कुटुंब, नातेसंबंध आणि मूल्यांची जपणूक दिसून येते. त्यामुळे बदलत्या काळात ते या विषयांना कोणत्या नव्या दृष्टिकोनातून मांडतात, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.