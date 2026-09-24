'मी तिला कधी भेटलोसुद्धा नाही...' दिशा सालियन प्रकरणी जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असलेल्या अभिनेत्याचा दावा

मागील काही काळापासून दिशा सालियान प्रकरण चर्चेत पाहायला मिळत आहे. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणामध्ये मागील काही दिवसांपासून अनेक राजकारणी आणि कलाकारांची नावे जोडली जात आहे. कोर्टामध्ये देखील या प्रकरणाची सुनावणीमध्ये अनेक धक्कादायक नावे समोर आले आहेत. आता सोशल मिडियावर अभिनेता सूरज पांचोलीने याने एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने त्याची या प्रकरणावर बाजू मांडली आहे. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
बॅालिवूड अभिनेता सूरज पांचोली याने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. तो म्हणाला की, त्याने या प्रकरणी आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे, परंतु काही लोकांनी असा समज करून घेतला आहे की तो घाबरला आहे. त्याने स्पष्ट केले आहे की, तो या प्रकरणाच्या नव्याने चौकशीला घाबरत नाही. अभिनेत्याने तपास यंत्रणेकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. त्याने स्पष्ट केले आहे की, जर तो या प्रकरणात दोषी आढळला, तर कायद्याने दिलेली शिक्षा तो कोणताही प्रश्न न विचारता स्वीकारेल.
24 सप्टेंबर रोजी, सूरज पांचोलीने दिशा सालियन प्रकरणावरील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुन्हा एकदा इंस्टाग्रामचा आधार घेतला. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिले, "मी हे पुन्हा सांगत आहे, मला हे पुन्हा सांगावे लागत आहे कारण हे स्पष्ट आहे की मी हे सांगितल्यावर लोकांना ते समजत नाही. मी माझ्या आयुष्यात दिवंगत दिशा सालियन किंवा आदित्य ठाकरे यांना कधीही भेटलेलो नाही. एकदाही नाही, थेटपणेही नाही आणि इतर कोणत्याही प्रकारेही नाही. तरीही, ऑनलाइन होणारा छळ थांबलेला नाही. मला सर्व प्रकारची वाईट नावे दिली गेली आहेत आणि जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या आहेत. लोकांना वाटत आहे की मी घाबरलो असेन. मी घाबरलेलो नाही."
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पुढे अभिनेता म्हणाला आहे की, “ज्या गोष्टींशी माझा काहीही संबंध नव्हता, त्यांमध्ये माझे नाव ओढले जाताना पाहण्यात मी माझ्या आयुष्याची अनेक वर्षे घालवली आहेत. मी माझ्या आयुष्याची अशी वर्षे आधीच गमावली आहेत, जी मला कधीही परत मिळणार नाहीत. आता, जेव्हा मी माझे आयुष्य, करिअर आणि भविष्य पुन्हा उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा जर असे पुन्हा घडले तर मी गप्प बसणार नाही. जर मला भीती वाटली असती, तर इतर अनेकांप्रमाणे मीही गप्प बसलो असतो. पण मी नेमके याच्या उलट करत आहे. कारण माझ्याकडे लपवण्यासारखे किंवा पळून जाण्यासारखे काहीही नाही. मी स्वतःसाठी बोलत आहे कारण मला माहित आहे की माझे मन शुद्ध आहे. अखेर, हे माझे नाव, माझे आयुष्य आणि माझे भविष्य आहे, ज्यासोबत मला जगायचे आहे.”
अभिनेत्याच्या या पोस्टनंतर सोशल मिडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. या प्रकरणाचा मागील काही दिवसांपासून सखोल तपास पाहायला मिळत आहे आता, या प्रकरणामध्ये आणखी किती खुलासे होतील यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.