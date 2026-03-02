'अक्षरशः मरणाची भीक मागितलीये मी'; लोकप्रिय अभिनेत्रीने सांगितला तिहार जेलमधील हादरवणारा अनुभव

South Actress: दाक्षिणात्य अभिनेत्री 'संदीपा विर्क' सध्या मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. 6 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात तिला दिल्लीतील 'तिहार जेल'मध्ये जवळपास 4 महिने राहावं लागलं. नुकताच तिला जामीन मिळाल्यानंतर तिनं तिचा तुरुंगातील अनुभव प्रथमच उघड केला आहे. या काळात तिने मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक पातळीवर काय सहन केलं, याबद्दल तिनं स्पष्टपणे सांगितलं. तिच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चर्चा रंगली आहे. मात्र या कहाणीमागे अनेक पैलू दडलेले आहेत.
'सिमरन जोत मक्कर'सोबतच्या संवादात 'संदीपा विर्क' म्हणाली, "तिहार हे असं ठिकाण आहे जिथे मी माझ्या सर्वात वाईट शत्रूलाही पाठवू इच्छित नाही. जेव्हा मी पहिल्यांदा तिथे गेले तेव्हा मी देवाला सांगितलं की, मी यासाठी लायक नाही. पहिल्या दिवशी, जेव्हा मी वॉशरूममध्ये गेले तेव्हा मला वाटलं, लोक म्हणतात की सर्वकाही कर्माचे परिणाम आहेत, कदाचित मी माझ्या मागील जन्मात काही चुका केल्या असतील, जाणूनबुजून किंवा अनावधानानं. मी देवाकडे मृत्यूसाठी प्रार्थना केली. जेव्हा तुम्ही तुरुंगात असता आणि तुमचे पालक तुम्हाला भेटायला येतात, तेव्हा खूप वाईट वाटतं."
तिच्या या शब्दांमधून तिच्या मनातील वेदना स्पष्ट दिसतात. अचानक तुरुंगात जाण्याचा धक्का तिला पचवणं कठीण झालं होतं.
तिनं पुढे सांगितलं की, तुरुंगातील परिस्थिती खूपच कठीण होती. "माझी तब्येत खूप बिघडलेली. ताणतणावामुळे मी आधाराशिवाय उभीही राहू शकत नव्हते. आजही जेव्हा मी त्याबद्दल विचार करते तेव्हा मला रडायला येतं - माझ्यासोबत असं का घडलं? शौचालयं घाणेरडी होती. जमिनीवर झोपावं लागायचं. बॅरेक सकाळी 6 वाजता उघडत, दुपारी 12 वाजता बंद होत, दुपारी 3 वाजता पुन्हा उघडत आणि संध्याकाळी 6 वाजता पुन्हा बंद होत. जेवण भयानक होतं - तीच डाळ, तीच भाजी, चार चपात्या आणि भात दररोज. मला काहीही खाण्याची इच्छा नव्हती."
तिच्या मते काही महिला पोलिस अधिकारी सहानुभूती दाखवत असत, तर काहीजणी कैद्यांशी कठोर वागत. माध्यमांमध्ये तिच्याबद्दल नकारात्मक बातम्या आल्यावर तिला अधिक मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
हे ही वाचा: Birthday Special: टायगर श्रॉफचं खरं नाव माहितीये का? मुलींसारखा दिसायचा म्हणून चिडवायचे लोक; अशाप्रकारे अभिनेत्याने बदलला Look
'द एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, एका गुंतवणूक घोटाळ्यात तिचं नाव समोर आलं. 6 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत चौकशीदरम्यान तिला अटक करण्यात आली. मुख्य आरोपी अद्याप फरार असल्याची माहिती आहे. अखेर 27 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायालयानं तिला जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, येत्या काळात आणखी तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.